Des débuts réussis pour les Wanderers, le nouveau club de soccer professionnel d'Halifax

Au Wanderers Ground, le onze de la Nouvelle-Écosse a triomphé du Forge FC d’Hamilton par la marque de 2-1.

Malgré la pluie fine qui s’est abattue sur les partisans et les joueurs durant presque tout le match, le duel s’est joué devant des estrades bien remplies. Plus de 6000 spectateurs ont assisté à ce match inaugural dans les gradins du Wanderers Ground, le terrain à qui on a refait une beauté dans la dernière année en prévision de l’arrivée du nouveau club sportif.

Vague bleue et party de cuisine

En début de journée, c’est une vague bleue qui a déferlé au centre-ville d’Halifax. De nombreux partisans s’y étaient donné rendez-vous. Ils ont marché jusqu’au Wanderers Ground pour le match inaugural.

Des supporteurs des Wanderers s'étaient donné rendez-vous au centre-ville avant le match. Photo : Radio-Canada / CBC / Anjuli Patil

Le club de supporteurs locaux s’est donné le nom de « Privateers 1882 », en référence à l’année de fondation du club athlétique amateur « Halifax Wanderers ».

Les partisans des Wanderers s'étaient donné rendez-vous avant le match inaugural à Halifax. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

À l’extrémité est du stade des Wanderers, ils ont baptisé la section des supporteurs « The Kitchen », ou en français « La cuisine », en référence au party de cuisine (kitchen party), une tradition festive des Maritimes qui veut que les participants à une fête à la maison convergent inévitablement vers la cuisine.

Agrandir l’image Gabrielle Tanyan a participé au rassemblement d'avant-match organisé par les Privateers 1882, le club de supporteurs des Wanderers. Photo : Radio-Canada / CBC / Anjuli Patil

Un premier but, une première victoire

Le HFX Wanderers FC avait disputé son premier match le 28 avril, une défaite de 0-1 devant le Pacific FC, à Victoria en Colombie-Britannique.

Samedi après-midi, le Trinidadien Akeem Garcia a marqué le premier but de l'histoire des Wanderers à la 30e minute, plaçant l’équipe locale en avant, 1-0.

Kadell Thomas a répliqué en début de deuxième mi-temps pour les Ontariens avec un but égalisateur à la 57e minute.

C’est Luis Alberto Perea qui a permis aux Wanderers de décrocher leurs trois premiers points au classement. Perea a soulevé la foule avec son but gagnant pour Halifax à la 82e minute.

Chose encore peu commune dans les sports masculins, c’est une femme qui arbitrait la rencontre : Marie-Soleil Beaudoin, une arbitre accréditée de la FIFA et professeure de physiologie et de biophysique à l'Université Dalhousie.

Le lancement de la Première Ligue canadienne de soccer

Les Wanderers représentent Halifax dans la nouvelle Première Ligue canadienne de soccer (CPL), dont les activités ont débuté le mois dernier. Les six autres clubs qui foulent le terrain pour cette saison inaugurale de la Première Ligue canadienne sont les suivants : Cavalry FC (Calgary), FC Edmonton, Forge FC (Hamilton), Pacific FC (Victoria), Valour FC (Winnipeg), et le York9 (Toronto).

Les Wanderers d’Halifax sont dirigés par Stephen Hart, l’ancien entraîneur-chef de l'équipe canadienne masculine de soccer, et ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Trinidad-et-Tobago.

Les Wanderers visiteront le Valour FC à Winnipeg lors de leur prochain match, le 11 mai. Le retour à Halifax se fera le 29 mai pour la visite du York9.

Avec des informations de Stéphanie Blanchet, et Anjuli Patil de CBC