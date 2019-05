Calgary peut-elle devenir la « Silicon Valley du Nord »?

Sourire accroché au visage, Keith Warner est plus qu’heureux de faire découvrir les portes du futur studio de son entreprise. Le président de la firme de jeux vidéos américaine New World Interactive a élu domicile dans le quartier Inglewood de Calgary, tout juste à l’est du centre-ville. Dans le studio blanc et lumineux, des ouvriers s’affairent à poser le papier peint, constitué de paysages puisés dans les jeux de tir de New World Interactive.

D’ici un mois, une quinzaine de personnes seront attablées devant leurs multiples écrans d’ordinateur, en train de travailler sur le prochain jeu.

Keith Warner (au centre) montre à deux de ses collègues les progrès dans l'installation de son studio de Calgary. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Il y a un an, pourtant, Keith Warner était loin de penser qu’il choisirait l’Alberta pour consolider au Canada ses employés dispersés à travers le monde.

J’ai dit [ aux gens de Calgary Economic Development ] qu’à moins que Calgary ne m’épate, nous allons à Toronto. Keith Warner, président de New World Interactive

L’organisme Calgary Economic Development s’est retroussé les manches. « Ils nous ont dit qu’ils nous ont choisi parce que nous nous sommes battus le plus férocement pour eux », avoue avec un sourire la vice-présidente du développement d’affaires de l’organisme, Robyn Bews.

Keith Warner s’est laissé séduire par les bas coûts d’affaires de Calgary par rapport à Toronto, mais aussi par le fonds de 100 millions de dollars de Calgary destiné à la diversification économique. Il est persuadé d’en obtenir une part. « J’ai pris ma décision en me basant sur cette idée », admet-il.

En choisissant Calgary, Keith Warner fait toutefois face à un problème de taille : le talent. Seule entreprise de jeux vidéos dans la métropole albertaine, New World Interactive a besoin de nombreux jeunes développeurs de jeux vidéos, ce dont la ville manque.

Calgary Economic Development a promis de l’aider à développer ce talent et il est déjà en contact avec les institutions scolaires pour subvenir à ses besoins de recrutement. « Nous allons privilégier [ l’embauche ] de Calgariens à 100%, puis de Canadiens », promet-il.

Déjà, il a reçu plus de 800 CV après un appel de candidatures.

100 M$ pour diversifier l’économie de Calgary

Robyn Bews y voit là un investissement à long terme. « Les Calgariens commencent à réaliser que Calgary peut être plus qu’une ville de pétrole », affirme-t-elle. Son organisme dispose de 100 millions de dollars pour inciter des entreprises à élire domicile à Calgary, en plus d’une autre enveloppe de 100 millions de dollars du gouvernement provincial sur cinq ans pour attirer des entreprises de haute technologie, particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Robyn Bews affirme que les compétences des travailleurs du secteur énergétique se transfèrent bien au domaine des technologies. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Robyn Bews refuse toutefois de dire que sa ville aspire à être une « Silicon Valley du Nord », un titre que convoite Toronto, mais elle n’est pas en reste.

Calgary est une ville de sièges sociaux. Nous avons le plus de sièges sociaux au pays [ après Toronto ]. Même si nous n’attirons pas des entreprises de marques de consommation comme Tinder et Facebook, il y a tellement d’occasions d’affaires pour les entreprises technologiques qui veulent investir dans le secteur industriel. Robyn Bews, vice-présidente du développement d'affaires, Calgary Economic Development

Elle rappelle qu’avant d’être la capitale canadienne du pétrole, Calgary était d’abord un centre agricole de premier plan. « Nous développons beaucoup d’occasions d’affaires dans les domaines de la biologie, des transports et de l’agriculture », énumère-t-elle, ajoutant que les domaines créatifs commencent à remarquer Calgary davantage.

Un effort qui doit durer

Le conseiller en affaires indépendant Pierre Fournier craint toutefois que cette belle volonté ne tienne pas la route si les prix du pétrole remontent. « Ça fait vingt ans que j’entends ça, chaque fois qu’il y a une baisse », déplore-t-il « On parlait [ de diversification ], mais les prix remontaient et l’idée retombait en arrière. »

Pierre Fournier estime que pour réellement mettre Calgary à l’abri des contrecoups de l’industrie énergétique, les différents gouvernements doivent se concerter pour accoucher d’un plan de diversification économique à long terme. « Ça couvrirait l’infrastructure, l’éducation, l’appui du point de vue de la taxation », énumère-t-il.

Pierre Fournier croit que les Calgariens ne peuvent pas seulement espérer une remontée des prix du pétrole. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Il croit que le nouveau premier ministre Jason Kenney aurait dû nommer un ministre dédié à la diversification économique. « C’est une occasion manquée », déplore Pierre Fournier.

Pour les entreprises qui choisissent Calgary cependant, les occasions d’affaires font rêver. « Je ne vois pas pourquoi Calgary ne pourrait pas devenir le prochain épicentre du jeu vidéo au Canada », lance Keith Warner sur un ton sérieux. « Je suis surpris que ce ne soit pas déjà le cas! »