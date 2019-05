Les bernaches plus rares, on observe les autres espèces à Saint-Fulgence

Le printemps est pas très beau, la température n'a pas été très clémente pour que les oiseaux se déplacent ces temps-ci, mais ça commence à apparaître , affirme l'ornithologue amateur Yves Gauthier.

Les personnes présentes ont toutefois pu observer d’autres espèces qui passent normalement inaperçues.

Le Festival de la bernache proposait aussi des initiations au kayak de mer et en rabaska à partir de la flèche du littoral. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Il y a plusieurs espèces de canards des plus intéressants, du canard colvert, du souchet, du canard pilet, de la sarcelle d’hiver... Dans les plongeurs, on a vu du garrot à oeil d’or, du garrot, quelques passereaux aussi, on a vu une hirondelle, du quiscale bronzé, du busard des marais, etc. , énumère Yves Gauthier.

Dimanche, la conférencière Nadia Potvin de la fauconnerie du Royaume viendra déboulonner certains mythes à propos des oiseaux de proie.

Les oiseaux de proie, ce n'est pas dérangeant, ce n’est pas dangereux. Ça fait partie de notre écosystème. Si on est respectueux d'eux, ils seront respectueux de nous. Nadia Potvin, Fauconnerie du Royaune

Les amateurs avaient moins de spécimens à observer cette année. Le froid des dernières semaines a retardé leur arrivée sur les rives du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Par ailleurs, le festival a décidé de prendre un virage écologique l’an dernier.

À Saint-Fulgence, on est dans un environnement boisé [...] ça fait que c'est pour ça qu'il y a des conférences sur la nature, sur l'aménagement des bandes riveraines , confirme la chargée de projet à la société de développement de l'Anse au foin, Mélanie Bouchard.

Les activités du festival se dérouleront jusqu'à dimanche 16 h.

D’après un reportage de Thomas Laberge