Le Salon des mots de la Matapédia comme fenêtre sur la culture

Cette année, l'organisation s'était donné comme défi d'attirer plus de jeunes. Selon la présidente du conseil d’administration du Salon, Ginette Lemieux, la stratégie a fonctionné.

Avec les années, on se rendait compte que les 20 à 45 ans étaient plus difficiles à atteindre , explique-t-elle. Cette année, avec le clown Atchoum par exemple, les jeunes viennent donc les parents viennent.

La littérature jeunesse a sa place au Salon des mots, qui veut attirer davantage les jeunes. Photo : Radio-Canada

L’an prochain, le Salon fêtera sa dixième année d'existence. Avec le recul, Ginette Lemieux estime que l'événement a atteint son objectif de rendre la culture accessible aux gens de la Vallée.

Selon elle, la participation est à la hauteur des espoirs des organisateurs.

On est très fiers de cet accomplissement , estime Mme Lemieux. L’an prochain, c’est notre 10e et on se dit " comment on a fait pour se rendre là? " On est une petite équipe d’administrateurs, mais on a beaucoup de bénévoles. Ça fait beaucoup de travail, mais on est contents.

L'auteur Samuel Larochelle, qui a offert des ateliers lors du Salon des mots Photo : Radio-Canada

On pourrait dire mission accomplie pour nous parce qu’on voulait que la culture soit accessible pour les gens de la Vallée et on se rend compte que les gens embarquent , constate Mme Lemieux.

L’événement s'est déroulé sous la présidence d’honneur de la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Elle a d’ailleurs inspiré le slogan de cette année, Les mots coulent dans la Vallée.

En complément : Une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay