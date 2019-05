Le Dynamo part à la défense de son titre

Devant des gradins bien remplis vendredi soir dans le stade intérieur Chauveau, le Dynamo a rendu hommage avant le début de la rencontre à Helder Duarte, décédé subitement en février dernier.

« Quand on porte le maillot du Dynamo, on est obligé de penser à Helder, expliquait l’entraîneur de l’équipe Alfred Picariello. C'est lui qui a été porteur de ce projet et c’est grâce à lui si moi j'entraîne cette équipe et que je prends un plaisir fou à entraîner cette équipe-là. »

Toutes les joueuses de l’équipe ont connu de près ou de loin le défunt entraîneur et directeur technique de l’association régional de soccer. Elles souhaitent maintenant que chaque rencontre lui soit dédiée.

« On va toujours jouer pour [Helder], lance l’attaquante Mireille Patry. Ça ne va jamais arrêter, on va jouer pour lui tout le temps. »

Tiède début

Le Dynamo a l’intention de défendre ardemment son titre remporté en 2018, lors de la toute première saison du circuit québécois.

Le match nul de 1-1 face au CS Monteuil vendredi soir a toutefois démontré que tout n’est pas encore à point en ce début de saison.

Malgré un léger manque de cohésion, Alfred Picariello s’est dit satisfait de la performance de son groupe, étant donné que l’équipe se défendait avec des effectifs réduits.

Certaines joueuses qui ont pris part aux sélections pour l’équipe canadienne des Universiades n’ont pas été employées, ce qui a forcé d’autres joueuses à accepter une plus grande charge de travail.

« On a manqué de fraîcheur, mais sinon je suis relativement content de ce que j'ai vu, analysait Picariello. Quand vous avez des filles qui finissent avec des crampes, quelque part, c'est bon signe. »

Retour de Viens, incertitude chez Carle

L'équipe pourra bientôt compter sur du renfort à l'attaque. Évelyne Viens, qui a partagé le titre de meilleure buteuse du circuit universitaire américain l'automne dernier, fera un retour avec le club d’ici les prochains jours.

Mais rien n'est encore certain toutefois dans le cas de Gabrielle Carle, qui tente présentement de percer l'alignement du Canada en vue de la Coupe du monde qui commence le mois prochain en France.

Dans son cas, le sélectionneur du Dynamo préférerait... devoir se passer de ses services!

« Nous, on espère qu'elle ne jouera pas au Dynamo cette année, malheureusement, mais on l'espère fortement pour elle parce que ça voudrait dire qu'elle partira faire la Coupe du monde. »

Le Dynamo jouera son prochain match le 11 mai contre le CS Mont-Royal Outremont.