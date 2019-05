Science on tourne! : les jeunes scientifiques à l’honneur au Cégep de Chicoutimi

Près d'une centaine d'étudiants venus de partout au Québec ont mis à l'épreuve un prototype qu'ils ont construit eux-mêmes.

Ils doivent fabriquer un engin qui doit se déplacer autour d'un cercle et qui doit utiliser la force gravitationnelle pour se déplacer, explique l’enseignant en physique au Cégep de Chicoutimi Patrick Tremblay-Simard. Donc son seul moteur, c'est une masse qui tombe et ils n'ont pas le droit d'utiliser ni l'électricité ni la combustion qu'on retrouve dans une automobile.

Au total, 29 équipes se sont affrontées et ont été jugées par le Centre de démonstration en sciences physiques.

Un défi tant attendu

Près de 200 personnes ont assisté à cette finale au cégep de Chicoutimi, un évènement espéré depuis longtemps.

On avait eu une finale provinciale il y a 20 ans, on avait fait ça dans un grand gymnase, mais maintenant il y a des spécifications plus strictes. Il y a trois ans on a refait une demande, et là, on l’a enfin , se réjouit le directeur aux affaires étudiantes, Marc Gagnon.

C’est l'équipe du Cégep de Sherbrooke qui est sorti vainqueur de la compétition. L’équipe du Cégep de Chicoutimi, quant à elle, a terminé troisième.