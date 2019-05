Port de Québec : des clôtures entravent la circulation des piétons, dénonce Jean Rousseau

M. Rousseau affirme que ces clôtures ont été installées près des bancs publics et qu’il est impossible de s’asseoir ou encore de circuler.

« On a éliminé les possibilités pour les piétons de circuler à certains endroits proches du stationnement de la place des Canotiers. On a installé une barrière qui ouvre, mais avec une ouverture très très étroite », explique-t-il.

Ce n’est pas vrai qu’on va perdre l’accès au quai en raison de la présence de navires de croisière. Jean Rousseau, conseiller municipal

L'installation coïncide avec le début de la saison des croisières. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal espère que ces installations ne sont pas une mesure du Port de Québec pour contrôler le flot de piétons, qui peuvent être très nombreux durant la saison des croisières.

Jean Rousseau affirme avoir contacté l’administration Labeaume, qui n’était pas au fait de la situation.

« On comprend que pour les vélos ce n’est plus possible, mais pour les piétons, ça ne faisait pas partie du débat. »

Le conseiller municipal compte faire la lumière sur cette nouvelle mesure.