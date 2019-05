Quand tornade et inondation s'acharnent sur une même famille

En septembre, trois membres de la famille se sont retrouvés à l'hôpital, raconte l'une des filles du ménage, Francisca Arana.

On a tout perdu , résume celle-ci en décrivant les dommages faits par les tornades à la maison qu'ils louaient. On a vu beaucoup de sang sur les murs, par terre, dans le canapé…

Après coup, ils ont dû évacuer leur maison de la rue Jumonville. Leur compagnie de logement leur a proposé d'emménager au 260, rue Riviera, au bord de la rivière des Outaouais, ce qu'ils ont fait.

Avec l'arrivée du printemps, l'eau s'est mise à monter, assez pour que Francisca demande à ses parents de quitter leur résidence pour assurer la sécurité de tous. Vendredi, mon père a pris la décision de quitter la maison juste avec le linge et les papiers encore… On a tout laissé là , indique celle dont la famille a fui le Honduras pour des raisons de sécurité.

On attend que l’eau descende pour rentrer à la maison et voir si on peut récupérer des choses, sinon on ne sait pas ce qu’on va faire.

Francisca Arana