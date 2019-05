L'Ontario cesse de financer une agence de recherche sur la dépendance au jeu

Le gouvernement de Doug Ford sabre le budget annuel de 2,5 millions de dollars de l'agence de recherche Gambling Research Exchange Ontario et lui demande de fermer ses portes à la mi-juillet. Par conséquent, 14 employés perdront leur emploi.

L'agence de recherche Gambling Research Exchange Ontario affirme fournir des ressources pour prévenir le jeu compulsif.

Celles-ci seraient utilisées par intervenants de première ligne, notamment la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

Cette compression budgétaire survient alors que l'Ontario cherche à développer le jeu en ligne et à servir de l'alcool gratuitement dans les casinos pour leur permettre de mieux rivaliser avec leurs homologues américains.

Le gouvernement de l'Ontario dit procéder à cette compression afin de pouvoir se concentrer sur la prestation de services de première ligne.

L'organisation indépendante dénonce celle-ci et craint que le travail de recherche qui a été fait jusque là soit perdu.

L’Ontario a déjà été un chef de file à l'international avant que ceci soit annoncé et les gens considéraient comme étant un modèle pour minimiser les méfaits liés au jeu , dit la PDG de Gambling Research Exchange Ontario, Trudy Smit Quosai.

Dans l'objectif de rediriger toutes les ressources disponibles vers [les intervenants de] premières lignes, nous avons pris la décision de mettre fin à certains programmes de recherche , dit Hayley Chazan, l'attachée de presse de la ministre de la Santé Christine Elliott.

Le gouvernement continue de consacrer environ 33 millions de dollars par an aux programmes de prévention des problèmes de jeu de hasard , ajoute-t-elle.

Pour sa part, la porte-parole du NPD de l'Ontario en matière de santé mentale et de toxicomanie, Bhutila Karpoche, dénonce cette compression par le gouvernement de Doug Ford.