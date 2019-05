Une journée pour informer les aînés des services en santé

L'événement a attiré plusieurs dizaines de curieux qui ont visité les 14 kiosques sur place.

De nombreux exposants étaient des représentants d'entreprises et d'organismes offrant des services en santé mentale ou physique.

Cette année, l'événement est ouvert aux résidents de Bleu Horizon ainsi qu'aux gens de l'extérieur.

La directrice des soins infirmiers chez Bleu Horizon, Cindy Villeneuve Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'objectif est de fournir aux personnes aînées de l'information sur les services qui leur sont offerts en région, explique la directrice des soins infirmiers, Cindy Villeneuve.

C'est un besoin parce que les gens ne connaissent pas nécessairement ce qui est disponible pour eux dans la région, dit-elle. C'est bien d'organiser ce genre d'événement pour leur faire connaître les services qui leur sont offerts. Ça va s'adresser aussi aux familles, aux enfants des personnes âgées, pour s'informer sur le genre de services qui peuvent les aider.

Le président de Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Jean Ménard, n'a pas hésité à répondre présent à l'événement lorsque l'invitation lui a été envoyée.

Il trouve important de signer sa présence pour mieux faire connaître son organisation.

Jean Ménard de Parkinson Abitibi-Témiscamingue lors d'une journée sur la santé des ainés organisée à la résidence Bleu Horizon de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

C'est pour sensibiliser les gens à la maladie de Parkinson et leur dire qu'on existe, dit-il. Je pense qu'avec l'activité d'aujourd'hui, ça va améliorer la connaissance des gens de la maladie et c'est important de dire que nous, on [est là] pour donner des services aux gens [qui souffrent de cette maladie]. On distribue aussi des dépliants qui expliquent nos services.

Les organisateurs comptent refaire l'expérience l'an prochain.