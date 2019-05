La nature au service de l’architecture

L'approche et la contribution des architectes autochtones dans notre monde contemporain sont explorées dans une nouvelle exposition présentée au Musée canadien de l'histoire. Conçue pour la Biennale de Venise l'an dernier, NON CÉDÉES – Terres en récit se retrouve pour la première fois au pays.

Sur les murs rappelant les courbes extérieures du musée, des projections vidéo à grandeur d’homme nous aspirent et nous expliquent les principes de l’architecture autochtone.

Une aînée spirituelle accueille virtuellement le visiteur et offre son témoignage. Elle donne des clés pour mieux décrypter l’essence de l’exposition.

Ils savent construire en rondeur afin que le vent contourne doucement la structure plutôt que de la heurter. Jane Chartrand, aînée spirituelle, dans une vidéo présentée dans l’exposition

L’inspiration de cette architecture est guidée par une vision ancestrale qui met la nature en avant-plan.

Les principes de l’architecture autochtone Elle s’inscrit dans un cheminement spirituel guidé par les Aînés de la communauté.

Chacun doit veiller à bien se conduire.

Chacun doit demeurer au service des autres.

Il faut respecter les processus décisionnels issus des traditions de chacun.

La forme de l'architecture s'inspire de la nature.

Les plans doivent tenir compte de tous donneurs de vie pendant sept générations. Source : Exposition, NON CÉDÉES – Terres en récit, Musée canadien de l’histoire

NON CÉDÉES – Terres en récit semble s’inscrire dans la tradition orale des Premières Nations, sans tomber dans les clichés folkloriques. Le visiteur ne s’étonnera donc pas de ne voir aucun artéfact.

Ici, ce sont plutôt 18 architectes et designers métisses ou autochtones qui nous racontent leur rapport à l’espace et la nature, tout cela par le biais de vidéos en lien avec quatre « territoires » thématiques : la souveraineté, la résilience, la colonisation et « l’autochtonéité ».

L’architecte à l’origine du design du Musée canadien de l’histoire, Douglas Cardinal, est l’un des instigateurs de cette exposition. Lui-même d’origine métisse, il place la nature au coeur de sa philosophie architecturale.

Douglas J. Cardinal, architecte et concepteur de l'exposition NON CÉDÉES – Terres en récit Photo : Radio-Canada / Marilou Lamontagne

Nous voulions montrer à la communauté internationale à quel point la vision autochtone du monde est importante pour le reste de la planète et pour l’avenir de la famille humaine , affirme M. Cardinal, qui soutient par ailleurs que l’éducation à ce sujet doit commencer chez nous, dans notre propre pays.

Pour bien apprécier l’expérience proposée, il faut prendre le temps de regarder les vidéos et de lire des sous-titres en français, sinon on peut facilement passer à côté des principes de l’architecture autochtone et de ce qu’elle a à nous enseigner.