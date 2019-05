Une usine de vinyle ouvrira dans Saint-Roch

L’ancien directeur musical à CHYZ Jean-François Bilodeau, Olivier Bresse et Audrey Lapointe prévoient ouvrir cette petite usine à vinyle qu’ils nommeront La société des loisirs. La nouvelle a d'abord été annoncée par le magazine culturel Voir.

Le trio estime que les conditions sont favorables pour ouvrir un commerce du genre dans la capitale.

« Il y avait des petits trous dans la scène culturelle de la région de Québec », indique Jean-François Bilodeau.

« Les coûts pour la livraison et les délais étaient importants pour ceux qui désiraient faire imprimer des disques vinyles. En ce moment, quelqu’un qui veut faire imprimer des vinyles doit passer par Toronto. »

Les porteurs de ce projet souhaitent attirer des artistes de la région, mais ils envisagent déjà des collaborations avec des musiciens de la métropole.

Jean-François Bilodeau est l'un des trois instigateurs du projet. Photo : Radio-Canada

« Il y a beaucoup d’artistes qui produisent déjà des vinyles, je pense aux artistes d’Audiogram ou de Bonsound. Ils passent beaucoup par l’Ontario actuellement », explique Jean-François Bilodeau.

Les trois entrepreneurs tiennent à créer un lieu de rassemblement dans le local, où les visiteurs pourront observer le pressage de vinyles, café à la main.

« On veut créer un pôle rassembleur. On veut créer un endroit où on parle de musique, où on en imprime », souligne M. Bilodeau.

Les gens vont pouvoir voir la machine en action. Si les artistes veulent venir mettre la main à la pâte et venir produire des vinyles avec nous, on pourra. Jean-François Bilodeau

Le modèle semi-automatique qui sera acheté au coût de 500 000 $ pourra produire un maximum de 600 exemplaires quotidiennement. Des vinyles en couleur ou avec des effets spéciaux pourront être produits selon les préférences des artistes.

Le trio s’est récemment rendu à Detroit pour visiter une usine de vinyle.

« On s’est fait inviter et ç'a été des conseils très précieux. On est allé voir ça en action. On a pu se faire une tête à les regarder aller », poursuit Jean-Francois Bilodeau.

Au Québec, la dernière usine de vinyle avait fermé ses portes en 2015 dans la région montréalaise.