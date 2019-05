Phénix : des compensations insuffisantes, dit l’Alliance de la fonction publique

Ottawa offre une compensation d'un jour et quart de congé payé par an, pendant quatre ans et une indemnité supplémentaire qui sera évaluée au cas par cas.

L’Alliance de la fonction publique estime que c’est bien peu, comparativement à tous les désagréments que cela a causé aux employés touchés.

Vous savez, les gens qui ont eu leur cote de crédit détruite par ça, c’est partout. Quand on va emprunter de l’argent, des choses comme ça, la cote de crédit est importante. Ça vient affecter les taux d’intérêts qu’on a , déplore le président du conseil régional de l'Alliance de la fonction publique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean Chicougamau Chapais, Marc-André Gobeil.

Le syndicat rappelle que le système de paie Phénix cause encore bien des maux de tête aux employés fédéraux et qu’ils en ont pour cinq à dix ans encore à devoir subir ses contrecoups.

Le président du Conseil régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'Alliance de la fonction publique, Marc-André Gobeil. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, pour plusieurs, cette semaine de congé ne serait pas monnayable dans certains secteurs, selon le syndicat.

Il y a des gens qui ont refusé des intérims, il y a des gens qui ont refusé des promotions, tout ça. Les préjudices qu’ils ont subis s’élèvent à plus que ces montants-là , ajoute Marc-André Gobeil.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et d'autres syndicats ont accepté l'entente, mais pas l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui représente la majorité des employés fédéraux.

Un projet des conservateurs

Le député fédéral de Lac-Saint-Jean affirme pour sa part que son gouvernement est en train de trouver des solutions à un problème qui a été créé sous les conservateurs.

Le député libéral de Lac-Saint-Jean, Richard Hébert Photo : Radio-Canada

On est très heureux de voir qu’il y a une entente de principe. Ce n’est pas tout à faire encore terminé, mais au moins, il y a des bonnes discussions d’engagées pour pouvoir régler ce bordel qui a été créé par l’opposition , lance Richard Hébert.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a quant a lui mentionné que l'entente manquait de précision.

Si le syndicat l'a rejettée, c'est parce qu'il leur manque des choses. Il faut que ce soit un peu plus détaillé que juste une compensation comme ça , a-t-il indiqué.

Plus de 1200 personnes seraient touchées par les problèmes du système de paie Phénix au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon l'Alliance de la fonction publique.