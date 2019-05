Un camionneur perd la vie après un accident à Sainte-Françoise

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le camion aurait franchi un fossé avant de terminer sa course sur le terrain d'une ferme.

Dans un état critique, l'homme a été conduit au centre hospitalier de Trois-Pistoles, où il s'est éteint.

La Sûreté du Québec ne dévoilera pas son identité avant dimanche. Elle indique toutefois qu’il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’années, résident du secteur de l’Isle-Verte.

L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident. Le coroner et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) ont été avisés, selon la SQ qui n'écarte pas la thèse du malaise pour le moment.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier