Les élèves de l'école D'Iberville organisent une vente-débarras

Les élèves gardent 100 % des recettes, qui leur permettront de financer les voyages internationaux qu'ils font durant l'année.

Cette année, trois voyages sont prévus pour une centaine de participants.

Pour le responsable de la vie étudiante, Sébastien Jacques, les voyages aident les jeunes étudiants à en apprendre plus sur le monde qui les entoure.

Nous, à l'école D'Iberville, on trouve ça vraiment important de former des citoyens du monde, de les stimuler à travers les voyages. Et [la vente-débarras] est l'une de nos stratégies pour financer leur voyage. Ils deviennent ouverts sur le monde, découvrent d'autres cultures, ils sont aussi ouverts au reste du monde. C'est très important pour nous d'aller au-delà de juste le [programme scolaire] normal et d'offrir aussi [cette occasion de voyager] , explique-t-il.

L'événement a déjà attiré plusieurs centaines de personnes.

Il permet aussi de donner une deuxième vie aux objets dont les jeunes veulent se départir.