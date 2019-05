Bertrand Nayet obtient le Prix littéraire Rue-Deschambault

L’enfant rouge est le premier volume d’une trilogie à paraître. Il fait partie du cycle poétique Les carnets de mythologies appliquées.

Bertrand Nayet prononce un mot de remerciement à l'issue de la remise du Prix Rue-Deschambault. Photo : Radio-Canada / Arnaud Decroix

L’ouvrage gagnant était en compétition, dans cette catégorie, avec le recueil de poésie Empreintes de Lise Gaboury-Diallo (Éditions du Blé, 2017) et le roman Une terrasse en mai de Simone Chaput (Leméac Éditeur, 2017).

Le Prix littéraire Rue-Deschambault est remis tous les deux ans et s’accompagne d’une bourse de 3500 dollars.

Plusieurs auteurs francophones étaient également en compétition dans d’autres catégories.

La Franco-manitobaine Rachel Lagacé présente l'édition 2019 de la cérémonie des Prix du livre du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Arnaud Decroix

Ainsi, deux pièces de théâtre de Rhéal Cenerini figuraient parmi la liste des six livres pour l’obtention du Prix Chris-Johnson pour la meilleure pièce par un dramaturge manitobain. Ces deux pièces L’ennemi du peuple et Nanabozho et le tambour ont été produites par le Cercle Molière et publiées par les Éditions du Blé.

L’ouvrage Compositions de J.R. Léveillé, dont la maquette de couverture a été créée par Bernard Léveillé, était, pour sa part, en compétition pour l’obtention du Prix Manuela-Dias de conception graphique et d’illustration en édition.