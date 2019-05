Vieux loup de mer madelinot, Fernand Renaud entreprend sa 74e saison de pêche

À ses débuts, rien ne laissait croire que ce résident de Bassin, sur l’île de Havre-Aubert, passerait sa vie à pêcher. Quand il a commencé, à l’âge de 14 ans, il était affligé du mal de mer.

Les premières années que je pêchais, j'étais assez malade! Je commençais à vomir dès que je prenais le large! Fernand Renaud, capitaine-propriétaire madelinot

M. Renaud à la pêche au flétan en 2016 Photo : courtoisie Dorine Renaud/Isaac Leblanc

Il a pêché le hareng, la morue, le sébaste et le maquereau. Il a connu le moratoire sur la morue et s’est alors tourné vers la pêche au homard, puis au crabe des neiges et au crabe commun. Il a aussi été chasseur de phoques.

On est contents de reprendre la pêche quand on commence une saison. C’est un métier que tu viens passionné. C’est comme quelqu’un qui va à la chasse. Fernand Renaud, pêcheur, capitaine-propriétaire madelinot

C’est un beau métier, la pêche , ajoute M. Renaud. Surtout si tu es propriétaire, tu es ton maître.

De toutes les couleurs

Au cours de sa carrière, Fernand Renaud a pêché le crabe, le crabe commun, le flétan, le maquereau, le hareng, le homard, le sébaste et la morue. Sur cette photo, datant de plus de 35 ans, on le voit (à gauche) à la pêche à la morue, avant que le moratoire ne tombe. Photo : Collaboration Dorine Renaud

En 74 ans, le pêcheur en a vu de toutes les couleurs. Des journées c’est plaisant, mais d’autres moins, quand il y a des tempêtes , mentionne-t-il.

Une année en novembre, à Chéticamp, on pêchait le hareng et la morue. Y’avait beaucoup de vent et le bateau est venu proche de chavirer.

Le pêcheur se souvient particulièrement d’une virée de pêche à Terre-Neuve. On est sortis pour aller dans un bar et quelqu’un avait laissé un panneau ouvert [donnant un accès à la cave] , raconte-t-il. Je l’ai pas vu et je suis tombé.

Je me suis cassé deux côtes. J’ai continué à pêcher pareil. Ça a fait mal pendant un mois, mais après ça, ça a diminué. Fernand Renaud

Ce n’est qu’une fois de retour aux Îles qu’il a passé des tests et qu’il a appris qu’il s’était cassé deux côtes.

L’hiver dans sa shed, à préparer les gréements

L'hiver, Fernand Renaud se tient occupé en préparant et en réparant les gréements pour la future saison de pêche. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’hiver, Fernand Renaud n’est pas inactif, loin de là. Je passe l’hiver dans ma shed à arranger les gréements, les cordages, les bouées… Je monte les cages , indique-t-il

Habitué à se lever aux aurores pour la pêche, il ne dort pas beaucoup l’hiver.

Je me lève à 2 h, 3 h du matin et je fais du vélo stationnaire… pour me fatiguer. Je me tiens en forme un peu. Fernand Renaud

Travailler, ça te met en forme , estime-t-il. Je dis toujours que l’ouvrage, c’est pas ça qui fait mourir. C’est difficile d’arrêter.

Il accepte difficilement la vieillesse. Je m’en aperçois pas que je vieillis parce que je travaille. J’ai jamais été un homme pour m’asseoir sur le sofa en avant de la TV , confie-t-il.

C'est son fils Henri-Paul Renaud, déjà détenteur d'un permis de pêche au homard, qui prendra la relève. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Si M. Renaud renonce au métier qu’il aime tant, il peut se consoler en sachant qu’il y a de la relève dans la famille, avec un fils et deux petits-fils qui travaillent avec lui, et un second fils pêcheur en Gaspésie. Il se dit fier d’avoir pu transmettre sa passion.

Il admet toutefois qu’il est difficile de devenir pêcheur aujourd’hui. Un jeune qui veut s’embarquer dans la pêche, faut qu’il ait de l’expérience et les permis sont plus achetables , déplore-t-il. C’est rendu que ça coûte des millions. Ça a trop augmenté!

Cette saison serait donc sa dernière en tant que capitaine-propriétaire de l’Olivier des mers. Il va transférer son bateau et ses permis à son fils Henri-Paul.

Fernand Renaud aura sans doute un deuil à faire.

Abandonner le métier de pêcheur, c’est un changement de vie. C’est plus la même affaire… C’est un beau métier, la pêche. Fernand Renaud

Fernand Renaud attendra quelques jours avant de prendre la mer. Il explique que les conditions sont plus hasardeuses les premiers jours parce que le bateau est très chargé, rempli des cages destinées à capturer le fameux crustacé qui fait les délices des gourmets des Îles et d’ailleurs.