Un organisme de London demande la décriminalisation complète de la prostitution

Une importante organisation de London demande au gouvernement fédéral de décriminaliser la prostitution afin de réduire les méfaits et de mieux soutenir les travailleuses et les travailleurs de l'industrie du sexe.

Selon l’organisme Regional HIV/AIDS Connection (RHAC), la suppression de toutes les interdictions et sanctions pénales et administratives en lien avec l’industrie du sexe , y compris les lois qui ciblent les personnes qui achètent des services sexuels et les soi-disant tiers qui aident à gérer les agences d'escorte, permettrait de réduire le risque de violence et de stigmatisation.

Nous avons vu les conséquences à long terme et mortelles de la stigmatisation et nous croyons que la décriminalisation aidera à réduire ces expériences en plus de permettre une plus grande autonomie et une plus grande dignité pour les travailleuses et les travailleurs du sexe , a déclaré l'organisme dans un communiqué.

Le fait d'échanger des services sexuels contre de l'argent (ou d'autres transactions similaires) n'est pas fondamentalement violent ou oppressif. Nous soutenons le droit d'une personne de consentir ou non à se livrer au commerce du sexe. Regional HIV/AIDS Connection

Le conseil a également suggéré d'éliminer des politiques locales qui ne reflètent pas les expériences vécues par les personnes de notre communauté qui se livrent au commerce du sexe .

La police de London a récemment été critiquée pour une nouvelle politique visant à nommer les clients, ou les personnes accusées d'avoir tenté d'acheter des services sexuels, ce qui, selon les opposants, rend l’industrie du sexe plus dangereux.

Le travail sexuel doit être considéré comme différent de la violence sexuelle, de la traite des êtres humains et de l'exploitation, affirme l'organisme.

Megan Walker, directrice du London Abused Women's Centre, un organisme d’aide aux femmes victimes de violence, est en désaccord avec la position de la RHAC. Mme Walker milite depuis longtemps pour que l'achat de services sexuels soit illégal et que les clients soient nommés publiquement.

Au London Abused Women's Centre, nous appuyons la décriminalisation des femmes dans le commerce du sexe tout en criminalisant les hommes qui achètent des services sexuels ainsi que les proxénètes et les propriétaires de bordels , a déclaré Mme Walker.