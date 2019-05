Ouverture du centre de dons à Aylmer samedi et dimanche

Le centre de dons a été ouvert notamment en raison des déplacements rendus plus compliqués en raison des inondations dans le territoire de la ville. Certains sinistrés d'Aylmer trouvaient difficile de se rendre jusqu'au centre de dons à Gatineau.

C’est donc pour éviter le transport et faire en sorte qu’il y ait moins de véhicules qui circulent dans le territoire que ce deuxième centre de dons a été ouvert, affirme Stéphanie Lalande, la directrice du développement des communautés de Centraide Outaouais.

Stéphanie Lalande, directrice du développement des communautés de l'organisme Centraide Outaouais. Photo : Radio-Canada

Comme au centre de dons situé aux Promenades Gatineau, des bénévoles sont là pour recevoir les dons en denrées non périssables, en produits pour bébés et en produits d’hygiène corporelle, entre autres.

Mme Lalande précise que contrairement au centre de dons des Promenades Gatineau, le centre de dons des Galeries d’Aylmer n’accepte pas les dons de vêtements parce que l’endroit est trop petit pour accueillir ce volume.

On concentre nos efforts au niveau du non périssable et des produits d’hygiène. Stéphanie Lalande, directrice du développement des communautés de Centraide Outaouais

Elle explique que c’est ensuite l’organisme Moisson Outaouais qui sera chargé de distribuer aux sinistrés tout ce qui a été engrangé, alors que Centraide Outaouais est là comme partenaire pour soutenir les efforts .

Les dons recueillis, tant à Aylmer qu’à Gatineau, seront distribués partout dans la région, souligne Mme Lalande. On ouvre ici afin de se rapprocher des gens et leur faciliter l’accès au centre de dons, mais c’est pour toute la région de l’Outaouais.

Je trouve ça triste, ce qui arrive à ces gens-là , indique pour sa part Marie-Paule Dupont, qui est allée porter des denrées samedi matin. Elle trouve qu’il est important d’être solidaires envers les personnes sinistrées.

Marie-Paule Dupont trouve qu’il est important d’être solidaires envers les personnes sinistrées. Photo : Radio-Canada