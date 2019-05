Programme de rachat d'armes à feu : 504 armes remises à la police de Toronto

Selon la police, les 349 armes d'épaule et les 155 armes de poing données par des résidents seront toutes détruites.

Les Torontois peuvent appeler directement la police pour vendre les armes à feu qu’ils ne désirent plus posséder, qu’elles soient enregistrées ou non. Le montant offert est de 350 dollars pour une arme de poing et de 200 dollars pour une arme d’épaule.

La police de Toronto se rendra directement chez les détenteurs d’armes à feu qui désirent s’en départir afin d’éviter toute circulation d’armes dans les lieux publics.

Chaque arme retournée sera testée par l’Unité des gangs de rue et des armes à feu afin de vérifier si elle aurait été utilisée pour commettre un crime. Dans le doute, une procédure plus poussée sera entamée avec le détenteur de l’arme en question.

Le programme de rachat d'armes prend fin le 17 mai.