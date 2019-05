Inauguration de la Maison-école des Artistes Autistes & le Monde

Il sera possible de visiter la bâtisse située dans le secteur Montbeillard à l'occasion de son inauguration officielle.

Plusieurs activités seront organisées durant la journée.

L'endroit propose des séjours autour d'ateliers de théâtre, de danse, d'arts visuels et de musique aux participants qui pourront y passer des séjours de répit artistique et culturel.

L'initiateur du projet, Mohamed Ghoul dit que sa maison est avant tout dédiée aux autistes, mais aussi à d'autres personnes.

Ça va être un lieu de rencontre où on peut prendre le temps de se rencontrer, travailler autour de l'art, dit-il. Ça va être le médium qui va rejoindre tout le monde... Le besoin se fait ressentir depuis longtemps pour les adultes. On priorise les personnes autistes, mais c'est ouvert à tout le monde, on est inclusifs. L'idée, c'est de créer un lieu ouvert, mais il y a une place en priorité pour ces personnes.

L'idée séduit le directeur de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue (SAAT) Tommy Bédard.

Il croit que ce genre de services est essentiel en région.