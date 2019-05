Foyers de soins: les travailleurs mettent fin à l’occupation des bureaux de la ministre Shephard

Malgré le sit-in des quelques travailleurs, aucune rencontre n'a eu lieu entre les syndiqués et la ministre du Développement social.

Je suis attristée de voir à quel point le premier ministre Higgs et Dorothy Shephard s’enorgueillissent de refuser quelque chose d'aussi simple qu'un appel téléphonique , a déclaré Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick par voie de communiqué.

On a passé exactement trois jours et trois nuits à l'intérieur de l'édifice. Je peux dire que notre message a été entendu et amplifié par les Néo-Brunswickois qui ont à cœur les aînés et ceux qui leur fournissent des soins , poursuit Madame Teare.

C'est une question de respect et de décence. Sharon Teare, présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Toutefois, des rencontres sont prévues cette semaine entre les deux partis. L'équipe de négociation du syndicat est supposée rencontrer Kris Austin, le chef de Parti de l'Alliance du Nouveau-Brunswick lundi. À l'issue de cette rencontre, le syndicat espère qu'il appuiera l'arbitrage exécutoire.

Occupation tendue

Les négociations entre les deux parties ayant ralenties, les syndiqués des 46 foyers de soins ont décidé de manifester devant les bureaux de la ministre à Fredericton.

D’autres sont entrés dans les bureaux et refusaient de partir sans avoir rencontré Madame Shephard.

L’occupation inopinée ne s’est toutefois pas déroulée sans anicroche.

Manifestants et policiers aux bureaux de la ministre Dorothy Shephard, jeudi Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Jeudi, des députés de l’opposition sont allés saluer les travailleurs à l’intérieur des bureaux en guise de soutien.

Mais, quelque peu après leur entrée, les gardiens de sécurité de l’édifice ont reçu l’ordre de ne plus laisser pénétrer quoi que ce soit dans le bâtiment, ni personne ni nourriture.

Dès lors, la tension a monté d’un cran soulevant la grogne auprès des députés et des syndiqués. De brusques accrochages physiques entre les gardiens et les syndiqués ont suivi.

Aucune rencontre entre les syndiqués et la ministre

Malgré une présence soutenue, les travailleurs n’ont pas pu s’entretenir avec la ministre du Développement social Dorothy Shephard.

Par voie de communiqué jeudi, la ministre a dénoncé les actions des syndiqués en qualifiant leurs moyens de pression d’opérations publicitaires médiatiques .

Je suis extrêmement déçue que le SCFP ait eu recours à des tactiques qui ont entraîné de l'intimidation envers les employés du ministère du Développement social et qui ont perturbé la capacité du Ministère à mener à bien ses activités , a écrit Mme Shephard.

Les 4100 employés des 46 foyers de soins de la province sont sans contrat de travail depuis 2016.

Ils demandent de meilleures conditions de travail pour assurer une rétention des employés ainsi qu’une hausse salariale.