SpaceX envoie du ravitaillement vers la Station spatiale internationale

Une fusée Falcon, transportant une capsule Dragon, a été lancée aux petites heures du matin avec plus de 2500 kilos de produits à bord. La capsule Dragon, qui en est à sa deuxième expédition dans l’espace, doit arriver à destination lundi.

« Dragon est maintenant officiellement en route pour la station spatiale », s’est exprimé le commentateur officiel de l’événement sur les images fournies par l’entreprise. « May the Fourth be with you », a-t-il ajouté en anglais, reprenant la célèbre formule de la série Star Wars, mais en remplaçant le mot « Force » par « 4 », en hommage à la date du jour.

L’expédition des vivres est en retard, en raison de pannes électriques ayant d’abord eu lieu à la station spatiale, et ensuite à la plateforme de lancement de SpaceX dans l’Atlantique.

La fusée Falcon, une fois séparée de la capsule, a réussi son atterrissage en douceur sur un navire quelques minutes après le décollage.

Le site d’atterrissage, situé à environ 16 km de la côte, était suffisamment proche pour permettre aux spectateurs de regarder les feux de l’engin, mais surtout d’entendre son boom supersonique.

« C’était vraiment, vraiment cool dans le ciel cette nuit », a dit Hans Koenigsmann, vice-président chez SpaceX, qui a assisté au décollage dans une salle de contrôle et à l’atterrissage depuis un point d’observation extérieur.

La fusée Falcon aurait normalement dû retourner à Cape Canaveral, mais SpaceX est encore en train de nettoyer les dégâts causés par l’accident qui a détruit une capsule Dragon vide le 20 avril dernier.

M. Koenigsman a dit cette semaine que la compagnie ne connaissait toujours pas les raisons de l’incendie de la capsule.

La fusée Falcon doit être réutilisée pour le prochain ravitaillement de la station spatiale. SpaceX effectue le ravitaillement depuis 2012. Cette expédition est sa 17e vers la station, où travaillent six astronautes, dont le Canadien David Saint-Jacques.

SpaceX doit aussi, à terme, effectuer le transport des astronautes vers l’espace. Ceux-ci décollent en ce moment depuis la Russie, après la mise au rancart des navettes spatiales en 2011.