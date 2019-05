Des cartes des zones inondables datant 40 ans bientôt mises à jour au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick aura bientôt un outil de plus pour mieux se préparer pour les inondations. Une professeure de l'Université de Moncton est en train de mettre à jour les cartes des plaines inondables vieilles de 40 ans afin de mieux cibler les zones à risque.

Anne-Marie Laroche est professeure de génie civil au département d'ingénierie de l'Université de Moncton et, depuis bientôt quatre ans, elle travaille à actualiser la cartographie des zones à risque d’inondations du Nouveau-Brunswick.

La délimitation des plaines inondables a évolué et donc, au fil des ans, les cartes ont perdu de leur précision.

Après deux crues printanières atteignant des niveaux d’eau historiques, il est temps de s’adapter, soutient Madame Laroche.

L’eau va prendre l’espace dont elle a besoin et on doit apprendre à vivre avec l’eau. Anne-Marie Laroche, professeure à la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton

La modélisation des plaines inondables est un outil permettant de dresser le portrait de la situation actuelle et de mieux se préparer à l’avenir.

« La situation n’est pas soutenable »

Le principal défi que doit relever la province est la gestion à long terme des constructions résidentielles et commerciales et les infrastructures dans les zones inondables.

La grande question est tout le bâti actuel: qu’est-ce qu’on fait? Parce que les inondations vont se reproduire.

La professeure Anne-marie Laroche est spécialisée en modélisation hydrologique. Photo : Radio-Canada

Selon la chercheure, une grande discussion s’impose si la province souhaite développer une solution viable à long terme pour les résidents des plaines inondables.

Pour ce faire, il faut impliquer aussi bien les citoyens concernés, les chercheurs que les décideurs, et ce, des différents paliers gouvernementaux.

Une nécessité, souligne-t-elle, parce que la situation n’est pas soutenable .

« C’est nous tous qui payons »

La facture des inondations n’est pas seulement refilée aux sinistrés, évoque la chercheure.

Avec des inondations de plus en plus fréquentes, les gouvernements doivent financer continuellement des compensations financières pour les sinistrés et dans la réparation des infrastructures endommagées. Mais l’enjeu va au-delà de cette réalité.

Quand on paye pour les dédommagements, c'est nous tous qui payons. Anne-Marie Laroche, professeure à la faculté d'ingénierie de l'Université de Moncton

Les inondations répétées font aussi grimper les coûts des assurances pour tous, rappelle-t-elle.

D'après les informations de Michel Nogue.