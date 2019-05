Coupe du Président : les Mooseheads battent les Huskies et créent l'égalité

Certes, les visiteurs l'ont emporté après 30 minutes de prolongation, par l'entremise de Benoit-Olivier Groulx, par la marque de 5 à 4.

Celui-ci a battu le gardien des Huskies, Samuel Harvey, d'un tir vif, mais néanmoins échappé par ce dernier et la rondelle s'est engouffrée tout doucement dans le filet.

Par contre, l'attaquant des Huskies, Joël Teasdale, avait aussi marqué, environ 35 minutes avant Groulx, en fin de troisième période. Ce but donnait aux Huskies l'avance 5 à 4, mais il a été refusé par les officiels. Le prétexte: le filet était sorti de ses amarres. Jusque-là, rien d'anormal, c'est un jeu qui se produit de temps à autre dans le hockey junior et professionnel.

Par contre, Mario Pouliot croit que ce but aurait dû être accordé et accuse le gardien adverse, Alexis Gravel, de volontairement déplacer son filet.

Je pense, depuis le début de la série que ça fait sept fois que le but se déplace. Je pense que sincèrement, ce n'était pas un accident. Pour moi, le but aurait dû être accordé , a-t-il dit.

Va falloir faire vérifier par les employés de l'aréna, car les amarres ne semblent pas être assez solides. Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies

Il a laissé entendre avec sarcasme que les employés ne vissaient peut-être pas assez creux. Un confrère du Journal de Québec lui a toutefois rappelé qu'en 2016, un employé avait vissé trop creux. À ce moment, le match avait dû être reporté en raison d'un bris au système de refroidissement.

Ce à quoi Mario Pouliot a répondu avec humour: Il faut simplement trouver le juste milieu.

À lire aussi : Un bris dans la glace force l'arrêt du 2e match entre Cataractes et Huskies

Veilleux satisfait

L'entraîneur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux, croit que sa troupe a réussi une excellente prestation. Par moment, son équipe dominait largement, notamment au deuxième vingt, alors que les Huskies avaient dû patienter huit minutes avant de décocher un premier lancer.

Dans une série, il y a des hauts et des bas, on a contrôlé nos émotions, que ce soit les entraîneurs ou les joueurs et j'ai aimé la façon dont nous nous sommes comportés , a-t-il dit.

Abbandonato effectue un retour

Peter Abbandonnato a aussi refait surface lors de cette série, lui qui souffrait d'une mononucléose depuis la fin de la deuxième ronde des séries éliminatoires. « Je prenais une journée à la fois, j'avais hâte de revenir », fait-il entendre.

Il devait effectuer un retour progressif en jouant des minutes sur les unités spéciales, mais au fil du match, il a affirmé se sentir de mieux en mieux.

Il juge qu'il a bien performé, mais malheureusement, le dénouement ne fut pas celui espéré.

Notons aussi que le défenseur rouynorandien Jacob Neveu a reçu une rondelle au visage en bloquant un lancer. Il n'est pas revenu au jeu et il s'est rendu à l'hôpital pour subir des radiographies. Sa présence au prochain match est incertaine.

Les deux prochains matchs seront disputés à Halifax, lundi et mardi soir.