Prévenir la dépression chez les jeunes de la Côte-Nord

Ces ateliers ont pour but de décortiquer les signes et les symptômes de la dépression, ainsi que de donner des outils aux jeunes pour aller chercher de l'aide.

Le coordonnateur de la tournée Solidaires pour la santé mentale, Charles Smith, explique que pour dédramatiser ce sujet souvent délicat, les animateurs abordent les choses de la façon la plus normale possible avec les jeunes.

Les animateurs présentent également la liste d'intervenants disponibles pour les élèves ayant des troubles de santé mentale.

Si on n’est pas capable de gérer ça nous même, il faut trouver quelqu'un pour nous aider ou des intervenants, il y a plein de personnes pour nous aider , déclare Laurent Bourque, l'un des jeunes participant à l’atelier.

Les animateurs insistent sur la persévérance, un élément essentiel dans la lutte contre la maladie mentale, selon eux.

Il y a des gens qui sont très compétents dans le système de santé. On essaye de créer des liens et de faire en sorte que malgré l’attente, les gens soient mobilisés et que la persévérance soit moins difficile.

Charles Smith, animateur en santé mentale