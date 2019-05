Un million de visiteurs attendus au port de Skagway, en Alaska

Selon les autorités de Skagway, le nombre de passagers des croisières atteindra 980 000 personnes, soit une augmentation de près de 200 000 par rapport à l’été dernier, due entre autres à la capacité accrue des paquebots. À ce nombre, il faut encore ajouter celui des employés qui travaillent sur les paquebots.

La saison s'étend par ailleurs, cette année, du mois d'avril jusqu'au mois de d'octobre.

Un tel volume de visiteurs met de la pression sur les infrastructures de la petite ville alaskienne qui ne compte, en été, que 2500 habitants, selon le maire, Andrew Cremata,.

D'autant, dit celui-ci, que Skagway, le 18e port le plus visité au monde, pourrait voir une autre augmentation de 50 % du nombre de touristes dans la prochaine décennie.

Nous tentons de déterminer présentement ce que sont nos taux de saturation et quels genres d’améliorations aux infrastructures sont nécessaires pour non seulement accueillir plus de touristes, mais s’assurer également que nos citoyens ont une belle qualité de vie.

Andrew Cremata, maire de Skagway