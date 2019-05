TransLink lance une consultation publique pour changer son système d'ici 2050

Les membres du public peuvent partager « leurs valeurs, leurs priorités et de leurs idées » pour le système de transport grâce à une consultation disponible en ligne (Nouvelle fenêtre) au cours des prochains quatre mois, selon un communiqué rendu public vendredi.

Les idées partagées aideront à former le plan Transport 2050.

La région change, raison pour laquelle il est de plus en plus important qu'on ait tous un mot à dire dans le futur de comment notre manière de vivre et de nous déplacer , a expliqué le PDG de TransLink, Kevin Desmond, au dévoilement de la consultation.

« Non seulement à court terme, mais aussi au long des décennies à venir », a-t-il déclaré.

Michele Mina se sert fréquemment de sa carte Concession (de couleur orange, destinée aux jeunes et aux aînés) depuis sa retraite Photo : Radio-Canada

L'amélioration des transports en commun est en tout cas souhaitée par des usagers, dont Michele Mirna : Les stations de la Canada Line sont beaucoup trop petites et congestionnées. Ça serait bien s’il y avait une manière d’augmenter leurs capacités. Je crois aussi que les zones pourraient être plus simplifiées, même si la mienne l’est déjà .

Anais Dassaud habite à North Vancouver. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Anais Dassaud estime que les bus ne sont pas assez nombreux, surtout dans son quartier. Il n’y en a pas énormément qui passent dans la journée. Si on en loupe un, il faut attendre 30 minutes. Et les soirs, il faut attendre une heure à chaque fois .

Robert se déplace en transport en commun tous les jours. Photo : Radio-Canada