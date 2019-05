Michelle Obama à guichets fermés au Centre Bell

Il n'y avait plus de place au Centre Bell. En montant sur scène, Michelle Obama était visiblement émue de voir cette assemblée de fans venus l'entendre parler de son parcours et de ses valeurs en passant par ses années à la Maison-Blanche.

« Oh mon dieu. Bonsoir à tous. Regardez ça! Je sens que je vais pleurer », a-t-elle lancé en voyant l'assistance.

L'ex-première Dame a capté son auditoire en partageant des anecdotes qui ont ponctué la présidence de son mari. Elle a notamment raconté que lors d'un séjour non officiel avec ses filles et sa mère à Londres, elle a été invitée à se rendre au palais de Buckingham.

« C’était totalement imprévu. Je voyageais en Europe avec les filles et on avait du temps libre. Ils nous ont dit : "Venez au palais!" On a dit : "D’accord". J’étais seule avec ma mère et mes filles. C’était génial. Difficile de garder son calme quand la Reine arrive et que vous êtes sans mots. »

Vendredi soir, des femmes sont venues de Nashville, Washington ou New York parce que tout était à guichet fermé dans leur État.

Michelle Obama relaye toujours le message que chacun a le pouvoir d'accomplir ce qu'il désire.

À la sortie de la conférence, des spectatrices ont exprimé leur enthousiasme.

« Ça a mis un petit brin de bonheur dans la vie de tout le monde. Ça fait du bien », a dit l'une.

« C’est une grande dame d’expérience qui a beaucoup de choses à dire sur la vie en général », a renchéri une autre.