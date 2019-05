Les Stars gagnent le 5e match et mènent la série 3-2 face aux Blues

Les Stars mènent la série 3-2 et auront l'occasion de se qualifier pour la finale de l'Ouest pour une première fois depuis 2008 dès dimanche. Le match no 6 aura lieu à Dallas.



Esa Lindell a aussi touché la cible pour les Stars en deuxième période.



Jaden Schwartz a réduit l'écart à un seul but à mi-chemin du dernier tiers à la suite d'une bévue de Bishop, mais le gardien des Stars a été intraitable par la suite.



Bishop a notamment frustré Oskar Sundqvist en fin de rencontre en étirant la jambière gauche.



Jordan Binnington a repoussé 25 tirs devant le filet des Blues, dont trois échappées tôt en deuxième période pour garder les siens dans le coup.



Spezza a lancé le bal tôt en première période, marquant sur un tir sur réception à la suite d'une passe de Tyler Seguin. Spezza a récolté au moins un point dans chacun des trois derniers matchs des siens.



Lindell a porté le score à 2-0 à 6:13 du deuxième tiers, marquant du revers quand son lancer a dévié sur le défenseur des Blues Jay Bouwmeester avant de surprendre Binnington. Il s'agissait pour Lindell d'un premier but en carrière en séries éliminatoires.



Bishop a réalisé quelques arrêts spectaculaires lors d'un avantage numérique des Blues en deuxième période et il avait frustré Brayden Schenn et Robert Thomas en première période. Il a toutefois raté une passe vers sa droite lors du troisième engagement, permettant à Schwartz de marquer son septième but des séries à 8:26.



Les Blues ont été 0 en 4 en avantage numérique et ont accordé plusieurs belles occasions aux Stars de marquer en infériorité numérique.