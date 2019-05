Le PLQ à la recherche de ses voies ensoleillées

Une analyse de Hugo Lavallée, correspondant parlementaire à Québec

Cela a déjà été répété plusieurs fois, mais on aurait tort de sous-estimer l'ampleur du choc subi par les libéraux le 1er octobre dernier.

Ces dernières années, plusieurs au PLQ s’étaient mis à croire à leur invincibilité. L’opposition était fragmentée, l’économie se portait à merveille. Dans les médias, des commentateurs répétaient qu’en raison des changements démographiques, le PLQ était assuré ad vitam aeternam de remporter un minimum de 50 sièges, même dans les pires scénarios.

Tous prophétisaient la mort du Parti québécois, mais peu ont remarqué la fragilité du PLQ.

Il suffisait pourtant de regarder pour voir les signaux : dès l’automne 2016, un rapport préparé par un ancien président de la commission politique sonnait l’alarme. Les militants étaient de moins en moins nombreux et leur insatisfaction grandissait. On reprochait surtout aux dirigeants du parti de faire peu de cas de la base.

À l’échelle de l’opinion publique, les signes n’étaient guère plus encourageants. Même si le parti est longtemps demeuré premier dans les sondages après son élection en 2014, l’avance était mince et résultait surtout de la division du vote d’opposition.

La brutalité des résultats du 1er octobre a forcé aussi bien les députés que les militants à regarder les choses en face, d’autant que le parti n’a peut-être pas encore touché le fond du baril. Comme le soulignait Martine Biron dans un récent billet, le PLQ pourrait essuyer de nouvelles pertes dans son château fort montréalais.

Maintenant que le Parti québécois a perdu tout ce qu’il avait sur l’île, les gains éventuels de Québec solidaire ou de la Coalition avenir Québec se feront essentiellement aux dépens des libéraux.

Une course à définir

Devant l’ampleur des pertes subies et du défi que la reconstruction du parti constituera, plusieurs en sont venus à penser qu’il faudra passer plus d’un mandat dans l’opposition avant de reconquérir le pouvoir.

Cette perspective pèsera sans doute sur les délibérations qu’auront les militants cette fin de semaine, lors du conseil général du parti à Drummondville, quant au cadre à donner à la prochaine course.

Choisir un nouveau chef à brève échéance permettrait au parti de se donner une direction claire rapidement. C’est ce que souhaitent bien des militants, ébranlés non seulement par le départ de Philippe Couillard, mais aussi par ceux du président et du directeur général du parti.

Repousser ce choix comporterait toutefois des avantages. De nouveaux candidats pourraient se manifester et un chef élu peu avant le prochain scrutin pourrait surtout conserver une certaine virginité politique en cas de défaite – ce qui lui permettrait de rester à la barre. Différer la course donnerait en outre l’occasion aux militants de s’investir davantage dans la reconstruction du parti et de débattre plus longuement des orientations qu’ils souhaitent se donner.

Un champ politique en redéfinition

Au-delà des modalités de la prochaine course, la question de fond demeure : comment le PLQ doit-il se repositionner dans un système partisan en profonde mutation?

L’époque où le PLQ pouvait gagner des points en jouant sur la crainte d’un référendum semble déjà loin, même si cela avait bien servi Philippe Couillard encore en 2014.

Le déclin du Parti québécois et la montée de Québec solidaire laissent plutôt entrevoir l’émergence d’une nouvelle polarisation dont pourrait faire les frais le PLQ : un centre droit nationaliste représenté par la Coalition avenir Québec et une gauche mettant l’accent sur la diversité culturelle incarnée par Québec solidaire.

Traditionnellement associée à la droite, la CAQ a fait la démonstration dans son premier budget qu’elle était capable de ratisser large.

Se proclamer « parti de l’économie », comme le faisait jadis avec succès Jean Charest, ne suffira vraisemblablement pas au PLQ pour rallier les électeurs, la CAQ revendiquant désormais aussi ce titre.

À l’autre bout du spectre, Québec solidaire a envoyé lors de son dernier conseil national le signal qu’il jouerait dorénavant lui aussi la carte des droits individuels, venant ainsi occuper une partie du terrain de jeu libéral traditionnel.

Quant à l’idée d’ajouter la protection de l’environnement à la liste des huit grandes valeurs libérales, des sceptiques doutent que cela ait pour effet d’attirer au PLQ le vote écologiste.

Un parti habitué de rebondir

Ses 150 ans d’histoire plaident cependant en faveur du Parti libéral et de son incroyable capacité de rebond.

Dans le volumineux ouvrage qu’il a consacré au premier siècle d’existence du PLQ en 2013, l’historien Michel Lévesque fait état de l’insatisfaction des militants libéraux et décrit en ces termes l’état du parti après une série de défaites subies aux mains de l’Union nationale au milieu du XXe siècle :

« […] L’image que projette le Parti libéral du Québec au milieu des années 1950 est celle d’un vieux parti […] aux idées révolues. À une époque où la démocratie est le thème dont on discute le plus au Québec, le Parti libéral du Québec apparaît de plus en plus en porte-à-faux avec la société québécoise et une organisation qui se veut démocratique ».

Quelques années à peine plus tard, Jean Lesage était pourtant élu premier ministre. On connaît la suite.