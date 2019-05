Des centaines de jeunes albertains s’affrontent dans des compétitions de génie en herbe

Des centaines de francophones de la 5e à la 9e année se sont mesurés les uns aux autres lors des finales des concours Génies en herbe à Saint-Albert et Calgary.

Dans ce genre de compétition, la matière grise est de mise. Les méninges roulent à plein régime et les jeunes n'ont que quelques secondes pour trouver la réponse à des questions sur des sujets variés, comme l’actualité, l’histoire et la géographie.

Comme l’explique Wisdom Sanouvi-Awoga, un élève de 9e année à l’École Alexandre-Taché à Saint-Albert, le secret, c’est de collaborer.

« Ce qui est important, c'est de ne pas se frustrer quand un autre coéquipier répond à [ta] place ou manque la question et où on perd des points. L'important, c'est de continuer », affirme le jeune.

Pour le professeur Luc Bay de l’École Alexandre-Taché, qui accompagne des équipes de génies en herbe depuis quelques années, c’est une compétition qui porte très bien son nom.

« On a des jeunes qui sont réellement des génies, qui sont vraiment très forts en classe et qui débordent de cette énergie-là, qui veulent montrer ce qu'ils ont réellement dans le ventre », s’enthousiasme-t-il.

Ces deux élèves sont prêtes à répondre aux questions lors du tournoi de Génies en herbe. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Au Conseil scolaire Centre-Nord, 110 élèves de 15 écoles participaient aux deux jours de compétition cette année.

Le Conseil scolaire Franco-Sud organisait lui aussi sa compétition Génies en herbe à Calgary : 200 élèves qui s'amusent avec le savoir et la connaissance et qui apprennent que le génie est d'abord une question de persévérance.

« Même quand tu te prépares pour venir ici, tu dois réviser, tu dois [faire] plus attention aux actualités et à l'histoire, aux règles orthographiques et à des choses comme ça », indique Gloria Sanouvi-Awoga, qui est en 7e année à l’École Alexandre-Taché.

Et comme le souligne Yann Yapp Fanleu Daniel, un élève de 10e année à l’École-Notre-Dame: « Tu peux te rendre intelligent et t'informer tout en t'amusant, c'est bien. »

Avec des informations de Sébastien Tanguay