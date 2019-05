Une surprise de 25 000 $ en direct pour le paracycliste Jimmy Pelletier

Ce montant s’ajoute aux 50 000 dollars déjà promis par le groupe Dallaire.

Ému, l’athlète paralympique a dit être convaincu que la Randonnée Jimmy Pelletier fait la différence dans la vie des enfants.

Jimmy Pelletier, paracycliste Photo : Radio-Canada

Depuis le lancement de l’événement il y a quatre ans, plus de 475 000 dollars ont été remis au Patro-Rocamadour et à l’organisme Adaptavie.

« Ça fait au-dessus de 5 ans et c’est extrêmement important pour moi. C’est pour le spectre de l’autisme, les handicapés physiques et intellectuels et je sais qu’on fait vraiment la différence », raconte celui qui se déplace en fauteuil roulant depuis l’âge de 20 ans.

Adaptavie, c’est rendu le plus gros groupe de paracyclisme au Canada grâce aux appareils de sport adapté qu’on achète. Jimmy Pelletier

La traversée

Pour souligner les cinq ans de la Randonnée, Jimmy Pelletier a voulu voir grand. L’objectif est d’amasser 500 000 dollars en traversant le Canada à vélo, un périple de 7 200 km sur 67 jours.

Une partie de l’équipe est d’ailleurs déjà à Vancouver pour préparer le départ qui doit avoir lieu le 7 mai.

Jimmy Pelletier sera accompagné de six autres cyclistes pour parcourir le pays. Entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec, 80 cyclistes additionnels se joindront au groupe pour la Randonnée annuelle.

« Faire un chèque, c’est facile »

L’homme d’affaires Michel Dallaire fait d’ailleurs parti du groupe à titre de président d’honneur et prendra lui aussi route pour parcourir les 7 200 km.

Michel Dallaire, chef de la direction du Groupe Dallaire Photo : Radio-Canada

« Faire un chèque, c’est facile. Moi je m’implique dans les causes qui me tiennent à cœur. La cause qu’on supporte ensemble Jimmy et moi c’est la même, pour les enfants handicapés », résume le dirigeant du groupe Dallaire.

Michel Daillaire soutient d’ailleurs le Patro Roc-Amadour depuis 25 ans à titre de bénévole.