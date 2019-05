Des condiments fabriqués dans la région

Il est maintenant possible de déguster un hot-dog fait avec des condiments régionaux. L'entreprise Canada Sauce, située à Chicoutimi, offre de la relish, de la moutarde et du ketchup fabriqués au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entreprise souhaite offrir une alternative aux grandes marques américaines de condiments.

Ses produits, fabriqués dans son usine de Chicoutimi, sont désormais disponibles dans une cinquantaine de points de vente de la région.

Canada Sauce a également signé un contrat de distribution avec les 282 succursales IGA de la province.

Marché canadien

La compagnie est convaincue de répondre à un besoin.

Le consommateur veut une autre option, une option santé, plus écologique, plus régionale. Je crois que les gens sont prêts à payer plus cher pour une bonne bière pour encourager un brasseur et pour un produit qui est meilleur , affirme l'associé chez Canada Sauce, Jean-Sébastien Gauthier

Jean-Sébastien Gauthier des sauces DAMS!, Simon-Pierre Murdock de Morille Québec et leurs deux autres associés voient grand.

Ils ont investi près de 1 million de dollars notamment pour l'acquisition d'une nouvelle usine située à Chicoutimi-Nord.

L'associé chez Canada Sauce Simon-Pierre Murdock est convaincu du potentiel de ces produits fabriqués localement. Photo : Radio-Canada

Ils espèrent embouteiller 500 000 contenants chaque année et souhaitent que leurs produits soient vendus dans tout le pays.

Le fait que c'est fait au Canada par une entreprise au Saguenay pour le marché canadien avec des ingrédients de l'Amérique du Nord, c'est le côté émotif pour qu'on soit un peuple de propriétaires, un produit canadien pour les Canadiens , mentionne Simon-Pierre Murdok.

Bien que ces condiments coûtent un peu plus cher que ceux des grandes marques, des consommateurs se disent intéressés par ces nouveaux produits.

Le propriétaire du restaurant Chez Mamy Centre-Ville est aussi intéressé.

Oui, le local, il faut toujours encourager le local tant que possible. Tant que le local nous encourage aussi, dans le fond. Gilles Bouchard, propriétaire Chez Mamy Centre-Ville

L'entreprise qui embauche actuellement une quinzaine d'employés pourrait voir ce chiffre tripler d'ici trois ans.