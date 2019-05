Plus de 150 enfants par an à la clinique d'obésité infantile du CHUS

Loin d'être un centre d'entraînement pour enfants où l'on chercherait par tous les moyens à leur faire perdre les livres en trop, la clinique vise plutôt « de petits succès », explique la responsable de la clinique, la Dre Judith Simoneau-Roy.

La responsable de la clinique d'obésité infantile du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la Dre Judith Simoneau-Roy Photo : Radio-Canada

Un succès dans une clinique d'obésité, ce n'est pas forcément celui qui va perdre du poids. C'est celui dont on va avoir l'impression d'avoir changé les habitudes de vie et dont on va peut-être avoir changé la trajectoire de prise de poids , affirme humblement la spécialiste.

Elle insiste notamment pour que ses jeunes patients fassent plus d'exercice et qu'ils mangent le plus de fruits et de légumes possible. Elle exige aussi plus de sévérité des parents, car les enfants ne doivent pas passer plus d'une heure par jour devant des écrans.

Les patients qui me sont référés sont essentiellement des patients pour lesquels il y a des complications déjà : de l'obésité en âge pédiatrique comme le diabète de type 2, de l'hypertension et ainsi de suite. Je n'ai pas tellement le choix d'être assez directive et assez stricte sur ce que je demande. Dre Judith Simoneau-Roy

Cette dernière s'inquiète des problèmes de surpoids des jeunes qui s'amplifient. Selon elle, les médecins de famille n'ont ni le temps ni les ressources ni l'expertise pour leur venir en aide.

Il y aurait quand même quelques petits trucs à mettre en place pour favoriser l'accessibilité entre autres aux nutritionnistes de la part des médecins de famille , croit-elle

Si elle le pouvait, Judith Simoneau-Roy mettrait plus de ressources à la disposition des plus jeunes particulièrement lors de leur entrée à l'école.