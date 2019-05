Des centaines de jeunes manifestent contre les changements climatiques à Vancouver

La manifestation s'inscrit dans le mouvement international Climate Strike, lancé par l'activiste suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Des manifestations se sont également tenues à Victoria, Edmonton, Montréal et dans plusieurs autres villes canadiennes.

Des centaines de jeunes ont manifesté à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Pour Lila Williamson, une élève de l’école secondaire Alpha à Burnaby, les changements climatiques, c'est le problème le plus grand que l'humanité a jamais vu .

Je pense que ce mouvement est très important parce que si nous ne faisons pas ça, nous n'aurons peut-être pas un futur , dit-elle.

Je pense que les jeunes sont vraiment inspirés maintenant, ajoute Lila Williamson. Je pense que de plus en plus de jeunes vont voir que c'est un problème et qu'ils peuvent faire quelque chose .

« Nous devons arrêter les changements climatiques ». Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

La marche a débuté au Musée des Beaux-arts de Vancouver, puis s’est rendue aux bureaux d’Environnement et Changement climatique Canada, avant de faire demi-tour.

Raphael Gasc, 16 ans, fréquente l'École secondaire Prince of Wales. Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Je pense que c'est très important, surtout parce que ce sont les jeunes qui ont plus de pouvoir quand ça vient aux changements climatiques. Les plus âgés, ce sont ceux qui ne vont pas subir les conséquences. Raphael Gasc, élève de l'École secondaire Prince of Wales

De jeunes manifestants dénoncent l'inaction des gouvernements Photo : Radio-Canada / Élise Lacombe

Selon la page Facebook de l'événement, plus de 2000 jeunes étaient attendus à la manifestation.