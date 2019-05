Deux candidats publics sont en lice au Conseil scolaire Centre-Nord

Deux candidats se présentent pour ce poste : Chantal Londji Dang et Jean-Daniel Tremblay.

Chantal Londji Dang a beaucoup travaillé pour l'inclusion des élèves ayant des besoins particuliers au Conseil scolaire Centre-Nord. Elle a également fait partie du conseil d'administration du Centre d'expérience préscolaire et parascolaire (CEPP).

Parmi ses priorités, Chantal Londji Dang parle de bâtir des écoles dans « des secteurs clés et prioritaires » afin de réduire la durée des trajets dans les autobus scolaires. Elle parle également d'encourager les parents issus de l'immigration à s'impliquer dans le système scolaire francophone.

Pour sa part, Jean-Daniel Tremblay a travaillé 30 ans dans le domaine de l'éducation à Edmonton. Il a notamment enseigné dans des écoles francophones et d'immersion, puis il a été directeur adjoint et directeur des écoles Maurice-Lavallée et Gabrielle-Roy, respectivement.

Parmi ses priorités, Jean-Daniel Tremblay parle d'obtenir des services et infrastructures « équivalents à ceux des conseils scolaires anglophones ». Il souligne aussi l'importance de maintenir de bonnes relations avec les parents pour faire avancer des projets.

Les candidats participeront à un débat le 6 mai, de 18 h 30 à 19 h 30, dans la salle Jean-Louis Dentinger à la Cité francophone d'Edmonton.

Tanya Saumure de Sherwood Park a été élue par acclamation pour le poste de conseillère publique à l’extérieur d’Edmonton.

Selon la loi, l'électeur doit : avoir un enfant inscrit de la maternelle à la 12e année dans une école du Conseil scolaire Centre-Nord, ou

avoir déjà été inscrit et avoir obtenu un diplôme ou un certificat de la 12e année émis par une Autorité régionale francophone en Alberta, ou

être le parent biologique ou adoptif d’un enfant qui a été inscrit et a obtenu un diplôme ou un certificat de la 12e année émis par une Autorité régionale francophone en Alberta, et

avoir 18 ans ou plus

être citoyen(ne) canadien(ne)

être résident(e) de l’Alberta le jour du scrutin

être non catholique (les électeurs devront remplir un formulaire d’autodéclaration lorsqu’ils se présenteront au bureau de scrutin)

Les électeurs admissibles pourront voter le 13 mai, de 10 h à 20 h, dans 15 écoles du Conseil scolaire Centre-Nord. Des bureaux de scrutin seront aussi installés « dans certaines écoles catholiques, pour permettre à tous les non catholiques de voter », rappelle le conseil scolaire dans une annonce en vue de ces élections.