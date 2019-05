Inondations : la tournée tardive d'Amanda Simard critiquée par les maires

La députée a plutôt choisi de visiter les sinistrés de sa circonscription pour leur apporter du réconfort. Vendredi, elle a fait une tournée dans la municipalité d'Alfred et Plantagenet, dans la municipalité de Champlain, dans la Cité de Clarence-Rockland et dans le quartier Cumberland, à Ottawa.

Dès mon retour de Vancouver et Toronto, j'ai vu les effets dévastateurs de ces inondations , a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Mes sincères remerciements à tous les militaires, bénévoles, amis et voisins qui donnent de leur temps et leur énergie afin d'aider les gens affectés.

Sa visite toutefois survient un peu trop tard au goût de certains maires qui se sont demandé où était Mme Simard au plus fort de la crise. Le maire de la Municipalité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, soutient qu'il n'a ni vu ni parlé à Amanda Simard depuis le mois de janvier.

J'ai parlé au premier ministre Ford et au ministre [des Affaires municipales et du Logement] Steve Clark. Le député fédéral Francis Drouin était ici presque tous les jours et le ministre de la Sécurité publique M. Goodale est venu, hier. Mais Mme Simard, on n’en a pas entendu parler du tout. Pas de téléphone et aucune présence ici , déplore-t-il.

Si on a des questions ou besoin d'informations, c'est elle qui peut nous avoir ça. Si elle n'est pas ici, il faut se débrouiller nous-mêmes. Guy Desjardins, maire de la Municipalité de Clarence-Rockland

Le maire de la Municipalité d'Alfred-Plantagenet, Stéphane Sarrazin, soutient lui aussi qu'il n'a pas réussi à joindre Mme Simard, même quand il a déclaré l'état d'urgence. La députée, dit-il, s'est manifestée par message texte seulement vendredi, soit six jours plus tard.

Elle m'a joint ce matin, me disant qu'elle revenait d'un voyage puis qu'elle était disponible si on en avait besoin, mais pour l'instant tout va bien , a affirmé M. Sarrazin, qui soutient avoir la situation bien en main. Le niveau d'eau est stable et commence à baisser.

Je ne crois pas que cela aurait fait une différence qu'elle ait été là lors des inondations, parce qu'il y a des gens du gouvernement de l'Ontario qui étaient déjà en communication avec nous pour élaborer les plans pour les sinistrés et l'aide financière qu'ils vont recevoir , remarque-t-il.

La députée Amanda Simard Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de Guy Desjardins, qui soutient que la visite à Clarence-Rockland de Mme Simard aurait dû avoir lieu plus tôt. Je pense qu'on a déjà fait toutes les connexions dont on a besoin pour tout de suite , affirme-t-il.

Le maire reconnaît toutefois que les gens qui ont travaillé fort, qui sont fatigués et qui ont besoin de se faire remonter le moral sauront apprécier l' apparence de la députée .

Mme Simard n'a pas voulu dire pourquoi elle n'a pas interrompu son voyage à Vancouver pour constater de visu l'ampleur des inondations dans sa circonscription. Elle a refusé toutes les demandes d'entrevues par respect pour ses commettants qui sont durement affectés par les inondations .

Un statut qui dérange?

L'absence de Mme Simard lors des inondations relance tout le débat entourant son statut à Queen's Park. Mme Simard est députée indépendante [...] on sent qu'on est peut-être moins représenté à Toronto , a lancé M. Sarrazin.

Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas présente en temps normal, mais pour nous son absence n'a pas été un facteur. Stéphane Sarrazin, maire d'Alfred-Plantagenet