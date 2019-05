Le secret des chocolats Marie Souris

La propriétaire de l’entreprise est touchée d’avoir reçu cette distinction.

Nous, on s’est tout le temps dans notre petite bulle. On gère nos dossiers. On gère la production aussi. C’est vraiment une belle reconnaissance , mentionne Élisabeth Duchesne.

Le chocolat qui sert à préparer les Marie Souris. Photo : Radio-Canada

Le chocolat Marie Souris a été créé en collaboration avec le Musée du cheddar Perron, il y a environ huit ans.

Ils m’ont lancé comme défi d’intégrer le fromage vieilli à un chocolat. Eux, ils avaient vu ça en Europe , explique Élisabeth Duchesne.

La chocolatière explique qu’elle a dû retourner dans ses livres de pâtisserie avant de mettre au point cette recette, qui nécessite de bien maîtriser les techniques de pâtisserie.

Je recherchais le résultat d’un gâteau au fromage, mais dans un chocolat. Élisabeth Duchesne, propriétaire Chocolats Rose Élisabeth

Une préparation au cheddar vieilli est injectée dans les moules. Photo : Radio-Canada

Cette recherche lui a pris quelques jours, mais le résultat était au rendez-vous dès le premier essai.

Le résultat que vous avez aujourd’hui, c’est vraiment la première recette qu’on a faite. Élisabeth Duchesne, propriétaire Chocolats Rose Élisabeth

La propriétaire de l’entreprise affirme que le chocolat Marie Souris ne laisse personne indifférent.

Certaines personnes veulent l’essayer tout de suite, d’autres ont des questionnements sur l’ajout du fromage au produit.

Les gens se demandent comment je l’ai intégré au chocolat, si c’est le morceau dans le chocolat ou si ça a été travaillé ,

Élisabeth Duchesne affirme que la demande est en constante augmentation pour ce produit.