Les prix de l'électricité préoccupent le secteur minier en Ontario

Pour nous, ce qui est vraiment important, c’est d’avoir une certitude à long terme sur l’évolution des prix de l’électricité et de pouvoir fonctionner de manière optimale et efficace , affirme le directeur des opérations sudburoises de l’entreprise minière Glencore, Peter Xavier.

La tarification de l’électricité nous permet de prendre nos décisions d’investissement avec confiance. Peter Xavier, directeur des opérations de la minière Glencore à Sudbury

Lors de la rencontre qui a eu lieu à Sudbury et où étaient présents les adjoints parlementaires du ministre ontarien de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, les députés Paul Calandra et Ross Romano, M. Xavier voulait souligner les défis auxquels sont confrontées les entreprises telles que Glencore.

Les adjoints parlementaires du ministre ontarien de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Paul Calandra et Ross Romano, ont présidé la séance de consultations qui a eu lieu vendredi à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon le directeur de l'exploitation, certains incitatifs mis en place par la Province, tels que l’Initiative d’économies d’énergie en milieu industriel, obligent la minière à interrompre sa production de 15 à 20 fois par an, pour éviter les coûts de rajustement global prévus pour les cinq périodes de l’année où leur consommation est la plus élevée.

Cela peut beaucoup perturber nos activités, et nous voulons des mesures pour atténuer l’impact alors que nous essayons de construire de nouvelles mines , fait savoir M. Xavier.

Le président-directeur général de l’entreprise minière Noront Resources, Alan Coutts, indique aussi qu’ ultimement, les décisions [d’investissement de Noront Resources] seront basées sur la viabilité économique du développement des mines et des fonderies en Ontario .

L’entreprise prévoit investir deux milliards de dollars pour la construction de mines de nickel, de cuivre et de chromite et d’une fonderie de ferrochrome.

Alan Coutts est président-directeur-général de l'entreprise minière Noront Resources. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le prix de l’électricité est très élevé en Ontario, il n’est pas compétitif et nous voulons savoir ce que le gouvernement provincial propose pour régler cela. Alan Coutts, président-directeur général de Noront Resources

Des particularités de l’industrie minière

Les consultations que mène le gouvernement sur les prix de l’électricité concernent tous les secteurs industriels, mais selon Peter Xavier, l’industrie minière revêt certaines particularités qui doivent être prises en considération à l’issue du processus.

Les prix des matières que nous produisons sont établis selon des critères globaux. Nous ne sommes pas, souvent, capables de transmettre les coûts de production aux consommateurs. L’électricité, qui nous coûte beaucoup, devient donc importante pour ce qui est de notre viabilité à long terme , explique-t-il.

Peter Xavier est directeur des opérations sudburoises de l'entreprise minière Glencore. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Les prochaines étapes?

Le député de Markham-Stouffville, Paul Calandra, dit être conscient des difficultés auxquelles doit faire face le secteur minier, qui sont parmi les plus grands consommateurs d’électricité .

Les gens ne vont pas continuer de faire les grands investissements qui viennent avec les activités minières si nous ne pouvons pas leur garantir une source peu chère, stable et à long terme et c’est ce que nous voulons , note-t-il.

Les consultations se poursuivent jusqu’au 31 mai.