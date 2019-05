Les travaux de la nouvelle école francophone entamés sans cérémonie à Whitehorse

La construction d’une nouvelle école secondaire était au coeur d’un litige qui a mené la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) et le territoire à en débattre jusqu’à la Cour suprême du Canada.

Le début des travaux signifie ainsi la fin d’une partie de la poursuite judiciaire.

C'est certain que pour notre communauté, c'est très excitant de voir des travaux sur le site. On veut organiser une cérémonie pour célébrer le début des travaux. À date, c'est assez compliqué parce que ça implique un représentant du gouvernement fédéral du gouvernement territorial et de la commission scolaire.

Marc Champagne, directeur général, CSFY