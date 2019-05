Jérémie Toupin peut sortir de prison pour de courtes périodes

Fernand Labossière, 78 ans, sa femme, Rita, 74 ans et leur fils, Rémi, 44 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison incendiée de Saint-Léon, dans le sud-ouest du Manitoba, en novembre 2005. Une autopsie avait confirmé qu'ils étaient morts par balles.

Après avoir reconnu sa culpabilité en 2010, Jérémie Toupin avait été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans pour ces trois meurtres. Il était le principal témoin de la Couronne dans le procès des deux autres accusés.

L’un d’eux, Jérôme Labossière, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le troisième accusé a été acquitté.

Selon des documents obtenus par Radio-Canada, Jérémie Toupin a pris part à plus d'une quarantaine de sorties avec un agent accompagnateur et peut maintenant se rendre à des activités précises dans le cadre d'un programme de réinsertion, et ce, sans accompagnement.

Le criminologue et chargé de cours à l'Université de Saint-Boniface Jean-Claude Bernheim explique que ce processus graduel vise à faciliter la réinsertion du condamné dans la société.

En principe, ces permissions de sortie ont pour objectif de permettre à la personne de reprendre contact avec la société. Jean-Claude Bernheim, criminologue

« [La permission de sortie avec accompagnement], en général, c'est quelques heures ou un maximum de six à huit heures, et là, la personne est accompagnée par un ou deux agents correctionnels pour se rendre à une activité ou auprès de sa famille pour reprendre contact avec le milieu libre », dit-il.

« Après avoir réussi un certain nombre de sorties avec escorte, la personne peut demander des permissions de sortie sans escorte. Au départ, c’est pour un nombre d’heures limitées et ça peut éventuellement se prolonger pour un maximum de 72 heures », poursuit-il.

Peu de danger pour le public

« L’objectif est de permettre à la personne, après avoir soumis un projet de sortie, d’avoir des activités au sein de la société », indique M. Bernheim, qui ajoute que la Commission des libérations conditionnelles étudie rigoureusement le dossier d’un détenu avant d’autoriser une telle sortie.

« On sait que, si on libère une personne à la fin de sa peine sans qu’il y ait eu de programme de ce type, de réintégration progressive, ça augmente considérablement les risques de récidive », affirme le criminologue.

Il note cependant une « carence » dans le système judiciaire au Canada. « En dépit du fait que ça fonctionne très bien, la Commission des libérations conditionnelles ne prend pas le temps d’expliquer au public son mode de fonctionnement, les principes selon lesquels elle fonctionne et les résultats obtenus. »

« C’est déplorable parce que ça amène justement l’opinion publique à réagir émotivement, sans avoir les données de base pour avoir une opinion bien éclairée », conclut-il.

La famille des victimes n'a pas voulu faire de commentaires.