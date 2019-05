Meurtre de Christine Wood, du sang et des marques de coupures parmi les preuves

Le quatrième jour du procès de Brett Overby, accusé d'avoir tué Christine Wood en 2016, était peut-être l’un des plus éprouvants pour la famille de la victime, présente au procès.

La Couronne a appelé ses derniers témoins à la barre pour parler notamment de la découverte du corps et de l'autopsie. Elle a notamment tenu à prévenir la cour qu'il y aurait des éléments de preuve particulièrement difficiles à voir et à entendre aujourd'hui liés à la découverte du corps.

Le premier témoin de la journée, Richard Vaags, est le fermier qui a trouvé les restes de la victime, le 1er juin 2017, dans la municipalité de Springfield. Il a raconté au jury qu'il allait vérifier ses champs quand il a découvert un trou dans un fossé où il a aperçu ce qui lui semblait être des os dans du plastique.

Deux experts d'identification médicolégale sont ensuite venus témoigner. Une membre de l'équipe de la Gendarmerie royale du Canada, qui a participé aux opérations d'excavation, a ainsi expliqué que le corps se trouvait alors dans un état de décomposition important.

Les jurés ont par la suite entendu le témoignage du médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie sur le corps de la victime, Dennis Rhee.

Ce dernier a décrit plus d'une dizaine de blessures, de coupures et de lésions sur plusieurs parties du corps qui a été identifié comme celui de Christine Wood, notamment autour du cou, à la tête, dans le dos et à la cuisse gauche.

Selon ses conclusions, la mort a été causée par une série de traumatismes causés par des objets tranchants et contondants. Le médecin légiste n'est toutefois pas en mesure de dire combien d'armes ont été utilisées, ni le temps durant lequel les blessures ont été infligées.

Jeudi, d’autres preuves scientifiques ont été présentées à la cour avec des relevés de la police datant de mars 2017.

Ces dernières ont confirmé la présence de plusieurs traces de sang et de produits nettoyants dans plusieurs endroits du sous-sol du domicile de Brett Overby. Ces résidus de sang ont été identifiés comme étant ceux de Christine Wood grâce à une comparaison ADN faite avec un échantillon fourni par la famille.

La Couronne a maintenant terminé de présenter ses éléments de preuve, et ce sera au tour de la Défense de le faire dès lundi.

