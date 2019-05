Les conservateurs n’avaient pas assez enquêté sur leur candidat Rick Dykstra, selon un rapport

Ces mesures répondent aux six recommandations de l'avocate Carol Nielsen, à qui les conservateurs avaient confié l’année dernière le mandat d’examiner comment Rick Dykstra a été autorisé à poursuivre sa candidature aux élections de 2015, même après que le parti eut appris qu'il faisait l’objet allégations d'inconduite sexuelle.

M. Dykstra, qui a représenté la circonscription de St. Catharines, dans le sud de l'Ontario, pendant près d'une décennie, nie avoir fait quelque chose de mal. Il a perdu son siège aux élections avant que les allégations ne soient rendues publiques.

Selon l’avocate Nielson, le parti n’a pas effectué une enquête exhaustive sur ces allégations. Il n’y avait pas non plus de protocole clair pour traiter des plaintes de cette nature.

Les conservateurs se sont contentés des déclarations de M. Dykstra, selon lesquelles la police avait enquêté et avait décidé de ne pas déposer d'accusations contre lui.

Les responsables du parti n’ont pas pris la peine de confirmer cette information avec les policiers, relève Mme Nielson.

Selon la police, l’enquête a été abandonnée parce que la plaignante n’a pas voulu aller de l'avant.

Sans principes directeurs pour guider la réaction de l'équipe de campagne à la situation, chaque membre de l'équipe de campagne s'est appuyé sur sa propre approche du bon sens face à la situation. Carol Nielsen, avocate

« Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que des conclusions différentes aient été tirées et que toutes les pistes d'enquête n'aient pas été explorées adéquatement », note l’avocate.

Le parti avait demandé à son avocat de s'enquérir de l'affaire, ce qui comprenait un entretien avec Dykstra et un autre haut responsable politique. « Mais le parti n'a pas essayé d'obtenir des informations de la femme qui a fait les allégations, qui avait demandé la protection de la vie privée », ajoute l’avocate.

Toutefois, il n'est pas clair qu’un meilleur examen de la question aurait changé la décision du parti de laisser Dykstra se présenter. Mais Ray Novak, alors chef de cabinet du chef de cabinet de Stephen Harper à l'époque, a déclaré l'an dernier que si des renseignements supplémentaires sur l'affaire avaient été connus, comme la raison pour laquelle l'enquête policière avait été fermée, Dykstra aurait été congédié comme candidat.

Les hauts fonctionnaires du Parti conservateur ont pris connaissance de la plainte contre Dykstra au cours de la campagne de 2015 et il y a eu un désaccord important sur la façon dont elle devrait être traitée.

L'ancien premier ministre Stephen Harper a déclaré l'an dernier qu'il avait pris la décision de garder Dykstra sur le bulletin de vote et qu'il l'avait fait en se fiant aux renseignements, dont il disposait à l'époque.

Pour Guy Giorno, président de la campagne nationale en 2015, M. Dykstra aurait dû être licencié pendant la campagne. M. Giorno, qui a déjà mis en doute l'enquête Nielsen, s’est dit satisfait des conclusions publiées vendredi.

Le chef conservateur Andrew Scheer a nommé Hartley Lefton, un avocat torontois qui a dirigé l'organisation de la course à la direction des progressistes-conservateurs de l'Ontario l'an dernier, à titre d'agent de conformité pour s'assurer que les recommandations sont mises en œuvre.