Rocketman à Toronto lors d’un festival de films LGBTQ

Il sera présenté le 23 mai dans la métropole canadienne, soit une semaine après sa première au Festival de Cannes.

La programmation comprend d’autres productions hollywoodiennes dont Late Night, une comédie réalisée par la Vancouvéroise Nisha Ganatra mettant en vedette Mindy Kaling et Emma Thompson.

Le premier long métrage de Mike Doyle Sell By, avec Scott Evans, Zoe Chao et Patricia Clarkson, ainsi que le documentaire You Don't Nomi de Jeffrey McHale, sur les hauts et les bas de la comédie musicale Showgirls.

Les séries télévisées occupent une place plus importante cette année. Les spectateurs pourront avoir un avant-goût de la quatrième saison de Eastsiders de Netflix et la première canadienne de la deuxième saison de Vida de la chaîne Starz.