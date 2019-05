Je veux remercier nos forces armées. Chacun d’entre vous est un véritable héros , s’est d’abord exclamé Doug Ford, lors de sa conférence de presse tenue vendredi à Bracebridge, reconnaissant par la même occasion la proactivité du gouvernement fédéral.

Venu constater les dégâts, il a martelé qu'il allait travailler à améliorer le système actuel. Est-ce qu’on va pouvoir empêcher cela d’arriver de nouveau avec Mère Nature ? Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Mais je peux vous dire une chose : on va s’améliorer là-dessus , a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaitait mettre sur pied un groupe de travail formé d’experts afin de prévenir de prochaines catastrophes du genre.

Asseyons-nous et ayons un bon dialogue. Quand on a un bon dialogue, je pense qu’on peut améliorer le système que l’on a Doug Ford, premier ministrer de l'Ontario

Le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l’Environnement, celui des Affaires municipales… On va s’y mettre tout de suite et d’ici le milieu de la semaine prochaine, on va commencer à avancer. Rassemblons un groupe de gens ensemble, asseyons-nous et commençons à trouver une solution , a promis M. Ford.

Le plan actuel date de 2006, et la nouvelle a été reçue jusque-là positivement par les maires des municipalités concernées.

Des récentes coupes dénoncées par l’opposition

Arrivée sur les lieux un peu plus tôt dans la journée, la chef de l’opposition officielle, Andrea Horwath, a fait un état des lieux. Tout est sous les eaux. Là où les gens avaient des propriétés, ce sont maintenant des rivières ou des lacs , a-t-elle commenté en entrevue avec Radio-Canada.

La chef du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, s'est rendue à Bracebridge vendredi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C’est assez effrayant, c’est assez désolant , a-t-elle poursuivi.

Quand on ne connaît pas le coin, c’est un peu déstabilisant de voir de l’eau partout Andre Horwath, chef du nouveau Parti démocratique de l'Ontario

Elle a regretté la récente décision du gouvernement de réduire le financement des offices de protection de la nature. Il n’y a aucun doute que nous devons nous pencher sur un plan de prévention des inondations, mais nous avons un gouvernement provincial qui vient littéralement de couper le financement aux offices de protection de la nature qui s’occupent des programmes de gestion des inondations , s’est-elle indignée. M. Ford nous ramène en arrière en termes de capacité des communautés et des municipalités comme celle-ci de travailler sur ces questions-là , a-t-elle complété.

Elle a également dénoncé le manque d’initiative du gouvernement concernant les questions environnementales, rappelant que le poste de Commissaire à l’environnement de l’Ontario qu’occupait Dianne Saxe, venait d’être aboli par le gouvernement : Ça envoie un message assez clair que le gouvernement n’est pas intéressé par ces questions-là .

Avec les informations de Frédéric Pepin