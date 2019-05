Des enfants demandent aux élus de protéger l'environnement et leur avenir

Plus d'une centaine de jeunes préoccupés des conséquences des changements climatiques se sont rassemblés vendredi à Calgary et à Edmonton pour demander aux élus de mieux protéger la planète.

De telles initiatives ont aussi été organisées dans d'autres villes du monde.

« Que veut-on? Des actions pour l’environnement! Quand? Maintenant! », ont scandé une centaine de jeunes devant l’hôtel de ville de Calgary en s’inspirant du slogan des supporters de l’industrie pétrolière lors de leurs manifestations propipeline.

Tess Welton, âgée de 10 ans, se dit particulièrement inquiète des impacts qu’auront les changements climatiques sur son futur.

C’est notre avenir. [...] On pense qu’on en a pour toujours à vivre ici, mais peut-être que demain on pourrait être partis. Tess Welton, manifestant

« On veut que plus de gens comprennent le problème avec les changements climatiques », explique Tess Welton qui participait au rassemblement à Calgary. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Des dizaines d’autres enfants ont aussi manifesté devant devant l'Assemblée législative à Edmonton.

Les participants au rassemblement de vendredi criaient vouloir des actions rapides de leur gouvernement pour protéger la planète. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Rose Jackson, une jeune adulte, est venue au centre-ville de Calgary pour faire comprendre aux Calgariens qu’il y a une urgence d'agir : « le gouvernement doit en faire plus. On ne peut plus compter sur les gestes individuels pour changer le monde. Il faut être uni. »

Afin d'avoir un réel impact, dit-elle, les gouvernements doivent imposer des lois plus strictes. L’Alberta devrait aussi être moins dépendante du pétrole, malgré les avantages économiques.

Cole McCracken aimerait quant à lui que les gens prennent plus au sérieux les changements climatiques. Il est d'ailleurs venu à l'événement dans l'espoir de sensibiliser les Albertains à ce problème.

Le temps qu'on mettra avant de prendre le problème au sérieux, il pourrait être trop tard. Cole McCracken, manifestant