Les infrastructures du CISSS-AT généralement en bon état

La direction générale adjointe des infrastructures classe par exemple la dégradation des centres hospitaliers, des centres d'hébergement de soins de longue durée, des centres jeunesse et de réadaptation.

Dans la région, deux infrastructures sur près de 75 nécessitent des travaux de maintien importants.

En Abitibi-Témiscamingue, aucun établissement ne reçoit la note E, pour très mauvais, comme c'est le cas dans d'autres régions du Québec.

La cote D a été attribuée au centre de réadaptation sur la 3e Avenue Ouest à Amos. D veut dire un indice de vétusté entre 15 et 30 %, donc ce n'est pas dangereux en aucun cas , explique le directeur des services techniques et informations au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Stéphane Lachapelle.

Il affirme que des travaux sont en cours. On est à regarder pour refaire une aile du pavillon. C'est à plus long terme. Et à moyen terme présentement, on a refait des finis, on a refait des plafonds, on a refait des murs, etc. , ajoute-t-il.

Le CHSLD de Macamic a reçu la même note. Hans Carignan, coordonnateur régional des installations matérielles au CISSS-AT, souhaite éviter les délais dans le projet de réaménagement du centre.

Avec l'avènement de la maison des aînés, le gouvernement change un petit peu les façons de faire au niveau de l'espace intérieur. C'est une bonne nouvelle pour les usagers bien entendu. La crainte, c'est qu'on espère que les changements ne retarderont pas le projet , résume-t-il.

Dans la région, d'autres travaux se poursuivent au cours de l'année, comme la rénovation de toitures, les chaufferies ou le remplacement de génératrices.