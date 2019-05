La voiture électrique s'impose de plus en plus au Québec

Un texte de Sébastien Desrosiers

Près de 25 000 curieux sont attendus à la Place Bonaventure dans les prochains jours. Parmi eux, plusieurs font le vœu de prendre le virage vert, mais ont toujours une voiture à essence.

« Il y a un manque de modèles », trouve Daniel Dion, un visiteur.

Or, c'est en voie de changer. Au cours des deux prochaines années, le nombre de modèles sur le marché pourrait passer d'une quarantaine à près de 200.

« Si les fabricants s'intéressent à produire des nouveaux modèles, c'est parce qu'il y a un intérêt », croit Richard Martin, un autre visiteur. Et l'intérêt est indéniable.

Le nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec a pratiquement doublé de 2017 à 2018. La tendance est à la hausse depuis plusieurs années.







À ce rythme, la province pourrait dépasser l'objectif de 100 000 véhicules électriques d'ici 2020, une cible qui semblait presque inatteignable il n'y a pas si longtemps.

« On va peut-être même l'atteindre un peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu », dit Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec, qui coordonne le programme Roulez électrique.

C'est une vague de fond qui ne ralentira pas. D'autant plus que le choix de véhicules électriques augmente d'année en année et le marché est plus adapté à la classe moyenne.

Johanne Gélinas, pdg de Transition énergétique Québec