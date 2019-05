Deux jeunes scientifiques de Thompson veulent trouver une solution aux déchets de la mine

Anaya et Samara sont des scientifiques en herbe depuis la 3e année, moment où elles ont commencé à participer à la foire des sciences de leur école.

Cette année, elles ont présenté un nouveau projet qui veut aider l’ensemble de la communauté de Thompson, dont l’un des principaux employeurs est l’entreprise minière Vale.

« Il y a vraiment une énorme pile de scories à Thompson, qui n’a aucune utilité », explique Samara Green.

Les scories sont des déchets de l’extraction minière qui contiennent de la roche et des résidus de métaux.

Les deux adolescentes ont trouvé l’idée de leur nouveau projet scientifique après leur première participation à l’Expo-sciences pancanadienne, l’an dernier.

« On s’est rendu compte qu’il n’y avait vraiment rien sur les mines », se souvient Samara Green.

Fières représentantes de Thompson et ayant des parents qui travaillent pour Vale, Samara et Anaya ont décidé de combler ce manque.

Elles ont alors eu l’idée de mettre au point trois façons de réutiliser les scories : boucher les nids-de-poule dans les routes, faire pousser des plantes et en faire du papier de verre.

Des petits coups de pouce

Avec l’accord de Vale, elles ont eu accès au site de la mine pour leurs tests et, bien évidemment, l’autorisation d’utiliser les scories librement. Elles ont également eu l’aide d’un professeur du Collège universitaire du Nord, à Thompson, afin de trouver les mélanges parfaits pour leurs produits, que ce soit avec de l’asphalte et du goudron pour la route ou de la terre pour les plantations.

Toutefois, Samara et Anaya ont parfois dû avoir recours à leurs propres moyens pour certaines étapes du projet, comme les tests de compactage de leur mélange pour nids-de-poule.

« On voulait le compacter professionnellement, mais les compacteurs ne viennent qu’une fois par an pour les autoroutes. On a trouvé nos propres moyens de le faire. On a sauté dessus, roulé dessus », explique Samara Green.

De même, si elles ont réussi à faire pousser des fleurs dans un mélange de terre et de scories, les deux aspirantes scientifiques doivent encore faire tester leur produit pour l’utilisation dans l’agriculture.

« Vu que les scories contiennent encore des métaux, on n'est pas encore sûres que c’est vraiment sain pour faire pousser des légumes. Il faudra qu’on fasse tester nos mélanges », précise Samara Green en ajoutant que cela reste trop coûteux pour le moment.

Un projet qui suscite de l'intérêt

Quoi qu'il en soit, leur projet retient l’attention. Elles doivent présenter leurs premiers résultats à Vale dans le courant de la semaine prochaine, et la maire de Thompson leur a promis de leur trouver une portion de route ou d’autoroute pour faire des tests.

Contacté par Radio-Canada, le ministère de l’Infrastructure du Manitoba précise néanmoins qu’aucun projet de remplissage des nids-de-poule avec un produit à base de scories n’est prévu pour le moment.

Samara et Anaya n’ont de toute façon pas dit leur dernier mot. Elles doivent se rendre, la semaine prochaine, au Nouveau-Brunswick pour leur deuxième participation à l’Expo-sciences.

« On veut continuer notre projet sur le long terme. À l’Expo-sciences, on ne peut faire le même projet que pour deux ou trois ans. Donc, on va essayer de continuer l’an prochain », conclut Samara Green.

Avec des informations de Geneviève Murchison